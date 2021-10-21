Mujer de 70 años da a luz a su primer hijo

La historia de una mujer de 70 años que dio a luz a su primer hijo generó polémica en las redes sociales, debido a su edad y la de su pareja, quien tiene 75 años. Incluso la situación dio de qué hablar entre los médicos que atendieron el parto.

De acuerdo con medios internacionales, Jivunben Rabari y su esposo Maldhari, ambos originarios de la India, presumieron con orgullo a su primer hijo ante un grupo de periodistas. Además, explicaron que lo concibieron por fecundación in vitro.

No puedo expresar mis sentimientos con palabras. Estos bebés me completan. Mi espera de seis décadas finalmente llegó a su fin.

Con el anunció que realizó la mujer de 70 años, los medios la consideraron como una de las madres primerizas de mayor edad en todo el mundo.

|Jam Press Vid/Rare Shot News

Mujer de 70 años no podía tener a su primer hijo

La pareja, que vive en la aldea de Kemora, en el estado de Gujurat, en la India, se casó hace 45 años. Desde ese momento a la fecha intentaron tener a su primer hijo de forma natural durante muchos años, ya que el sueño de la mujer de 70 años era ser madre, sin embargo, no tuvieron éxito.

Jivunben Rabari contó que no tiene una identificación para demostrar su edad, pero aseguró que tiene 70 años, por lo que con ese dato, se convertiría en una de las madres primerizas más viejas del mundo.

No obstante, un medio británico reportó que otra mujer india, Erramatti Mangayamma, es la mayor, ya que tuvo gemelas en septiembre de 2019, cuando tenía 74 años.

Un “milagro médico” el nacimiento del primer hijo de la mujer de 70 años

El nacimiento del primer hijo de la mujer de 70 años fue considerado como un "milagro médico", el cual ocurrió el 5 de septiembre de 2019, luego de realizarse tratamientos de fecundación in vitro que involucraron el óvulo de una donante y el esperma de su esposo. Sin embargó, el caso apenas se dio a conocer.