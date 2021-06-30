Detienen a mujer que provocó accidente en Tour de Francia

La mujer que provocó el choque con el ciclista Tony Martin y que terminó en un accidente múltiple el sábado pasado en el Tour de Francia fue detenida en la región de Bretaña, donde la mayor prueba ciclista del mundo celebró sus primeras cuatro etapas.

Aunque aún se desconoce la identidad de la mujer, reportes de la prensa local indican que recibirá al menos una multa de 15 mil euros por los daños ocasionados, además de que podría iniciarse un proceso judicial en su contra que podría enviarla a prisión por un año.

Las sanciones podrían ser mayores, pues no se descarta que los ciclistas involucrados en el accidente presenten demandas individuales contra la mujer, lo que podría aumentar significativamente tanto la multa y podría cambiar el proceso judicial.

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¿Qué pasó en el Tour de Francia?

El accidente ocurrió el sábado 26 de junio en la región francesa de Bretaña, cuando el australiano Tony Martin chocó contra una mujer que imprudentemente invadió la pista para mostrar una pancarta ante las cámaras.

El ciclista no tuvo espacio para librar a la aficionada, chocó contra ella y se desencadenó el choque que derrivó a gran parte del pelotón. Según cifras de los organizadores, al menos 100 ciclistas se vieron afectados por la imprudencia de la mujer, lo que provocó abandonos múltiples por las lesiones que sufrieron los atletas y los daños que sufrieron las bicicletas.

🇫🇷 | URGENTE: Detenida la espectadora del Tour de Francia que provocó caída múltiple. pic.twitter.com/vVoONYuhsJ — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 30, 2021

Previamente, los organizadores del Tour de Francia ya habían adelantado que presentarían acciones legales contra la mujer que provocó el accidente.

Inicialmente, se supo que los responsables del evento demandarían por "lesiones involuntarias", entre otros cargos.

Testigos señalaron que en cuanto la mujer comprendió lo que ocasionó su acción, simplemente escapó del lugar y no se le volvió a ver, por lo que autoridades de la zona montaron un operativo para localizarla y detenerla.

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