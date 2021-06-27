VIDEO: Aficionada causa caída masiva en el Tour de Francia

La primera etapa del Tour de Francia atestiguó una caída múltiple en el que varios ciclistas terminaron heridos, todo por la irresponsabilidad de una aficionada.

Todo comenzó cuando una joven mujer quería aprovechar que estaban presentes las cámaras para mostrar una pancarta en la que enviaba saludos a su abuela, invadiendo la pista, por lo que impactó al veterano Tony Martin, quien cayó sobre su costado y desencadenó la caída de los ciclistas que estaban detrás de él.

Tras la caída del corredor veterano, al menos cien ciclistas más del pelotón se vieron afectados y cayeron en cadena.

A guy just wanted to be on TV with his banner, and he caused half the riders at Tour De France to crash, and is now facing the prospect of a very heavy lawsuit from the organizers. pic.twitter.com/vqfnYiMtVH — Sagar Rana (@sagarrana1994) June 27, 2021

El alemán Jash Sütterlin fue el primero en abandonar la competencia por las múltiples lesiones que sufrió. Por otra parte, Martin consiguió volver a su bicicleta, a pesar de los golpes que sufrió en brazos y piernas.

Uno de los más afectados fue el español Marc Soler, quien sufrió un fuerte golpe en su muñeca izquierda, incluso su representante adelantó que podría tratarse de una fractura.

Cycling - Tour de France - Stage 1 - Brest to Landerneau - France - June 26, 2021 B&B Hotels p/b KTM rider Cyril Lemoine of France receives medical attention Pool via REUTERS/Anne-Christine Poujoulat|ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Pool via REUTERS

De los 100 ciclistas afectados, al menos 21 terminaron con lesiones de algún tipo.

Cycling - Tour de France - Stage 1 - Brest to Landerneau - France - June 26, 2021 B&B Hotels p/b KTM rider Cyril Lemoine of France receives medical attention Pool via REUTERS/Anne-Christine Poujoulat|ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Pool via REUTERS

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Tour de Francia demandará a aficionada

Tras el aparatoso accidente, los organizadores del Tour de Francia informaron que ya dieron aviso a las autoridades para que localicen a la aficionada que ocasionó el choque, para conocer su identidad y presentar una demanda.

"Estaremos demandando a esta mujer que se portó tan mal. Debemos hacerlo para que la pequeña minoría de personas que no respeta las reglas no arruine el espectáculo para todos", afirmó Pierre Yves Thouault, subdirector del Tour de Francia.

Medios locales adelantaron que la Gendarmería Francesa en la localidad de Landerneau será la responsable de encontrar a la aficionada, que será demandada por los cargos de "lesiones involuntarias con incapacidad no superior a tres meses, violación manifestante deliberada de una obligación de seguridad o prudencia".

Por ahora, se sabe que algunos testigos ya dieron algunos datos para encontrar a la responsable, quien abandonó el lugar antes de que interviniera el equipo de seguridad del evento.

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