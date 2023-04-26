Mujer de Tailandia es acusada de envenenar a diez personas con cianuro

Una mujer de Tailandia ha sido arrestada bajo sospecha de asesinato premeditado, luego de que fue acusada de envenenar a una amiga con cianuro, en un caso ocurrido en localidad de Ratchaburi en el centro de Tailandia donde la policía investiga la muerte de otras nueve personas que perdieron la vida en circunstancias similares.

La mujer acusada habría efectuado una serie de viajes junto con una amiga que perdió la vida y a la que se le encontró cianuro en el cuerpo luego de una autopsia, informó la policía.

Identificada por medios tailandeses como Sararath Rangsiwutthiporn, o simplemente "Am", había viajado con su amiga, Siriporn Khanwong, conocida como "Koi", para hacer méritos mediante la liberación de peces en un muelle de la localidad de Ratchaburi.

La policía de Tailandia dijo que en una autopsia se había encontrado cianuro en el cuerpo de la víctima, y que además se encuentra investigando la muerte de nueve personas que eran conocidas de Sararath.

Thai woman arrested for allegedly killing 5 with cyanide ➡️ https://t.co/cOTlP6QTAC pic.twitter.com/W9nsd4N2cs — ASEAN NOW Thailand, formerly Thaivisa.com (@ASEANNOWTH) April 25, 2023

Mujer sospechosa de envenenar con cianuro a diez personas en Tailandia

Esta mujer sospechosa de envenenar a diez personas con cianuro, quien fue arrestada durante la mañana del martes 25 de abril (2023), no ha comentado públicamente sobre las acusaciones. Su abogado le dijo que las acusaciones eran graves y que están a la espera de ver las pruebas en contra de su clienta.

Surachate Hakparn, subdirectora nacional de la policía real tailandesa, señaló que todos las personas que murieron, conocían a la acusada y que era posible que los hubiera atacado por razones financieras.

En total, la policía de Tailandia ha identificado a 11 víctimas en total, incluida una persona que sobrevivió. El sobreviviente había ido a comer con la acusada. La policía informó que "la víctima vomitó y se desmayó, pero sobrevivió".

La mujer acusada de envenenar a diez personas con cianuro, ha negado todos los cargos. Hasta el momento se han realizado autopsias en tres de las víctimas.

La policia de Tailandia ha señalado que se habían robado varios artículos de Siriporn, incluidos dos teléfonos, dos bolsos, además de dinero y que recuperar evidencia de las muertes anteriores, que se consideraron sospechosas, significa todo un desafío debido a que como no se denunció ningún caso, no hubo ninguna investigación en las "escenas del crimen".

¿Que le hace el cianuro al humano?

Es de resaltar que una alta exposición al cianuro puede causar intoxicación por esta sustancia que provoca dolor de cabeza, debilidad, confusión, náuseas, latidos fuertes, además de que puede causar coma e incluso la muerte.

Una exposición más baja al cianuro puede causar desde una hemorragia nasal y hasta lesiones en la nariz o el agrandamiento de la glándula tiroidea.