Video: mujer cae debajo de un tren en movimiento en Argentina

Sobrevivió de milagro, una joven mujer que súbitamente se desmayó y terminó debajo de un tren en movimiento que llegaba a la estación Independencia de la Línea Belgrano Sur en la localidad de González Catán en Buenos Aires, Argentina.

Las cámaras de seguridad captaron los instantes justos en que la joven mujer pierde la estabilidad y cae debajo de un tren en la estación de la localidad bonaerense de González Catán. Todo ante la mirada de otros usuarios del medio de transporte de Argentina.

De inmediato, los testigos pensaron lo peor sin embargo la joven mujer pudo ser rescatada y sobrevivió de milagro luego de haber caído debajo del tren que llegaba a la estación Independencia de la Línea Belgrano Sur en González Catán.

Mujer cae a las vías de un tren en movimiento en Argentina

Joven mujer salvó su vida de milagro tras caer de debajo de tren en movimiento

Las angustiantes imágenes (video) fueron captadas por cámaras del Comando Trenes Seguros por lo que de inmediato se pudo reaccionar y brindarle el apoyo de parte del personal de seguridad como de los elementos del servicio de emergencias de Argentina.

Todo ocurrió en la estación Independencia de la Línea Belgrano Sur mientras la joven mujer se encontraba a la espera de un tren en el andén y tras pasar por una formación ferroviaria.

En las imágenes captadas por la cámara de seguridad se puede observar como súbitamente la mujer se tambalea y que tras el breve desmayo cae hacia las vías justo debajo del tren en movimiento.

Los hechos fueron vistos por el Comando Trenes Seguros, perteneciente a la red de Trenes Argentinos, desde donde se solicitó la intervención inmediata de los servicios de emergencias.

Tanto los servicios médicos como los de seguridad de la estación Independencia de la Línea Belgrano Sur en Argentina, asistieron a la joven mujer y de inmediato la rescataron de debajo del tren y de las vías del sistema de transporte público.

Instantes más tarde la trasladaron al hospital Alberto Balestrini en donde de inmediato le atendieron varios politraumatismos, además de la pérdida de conocimiento.

La joven mujer fue atendida y tras varios días en el hospital, se sabe que ya fue dada de alta.