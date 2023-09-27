VIDEO: Mujer derriba su casa para no entregarla a la familia de su exesposo en Perú

“Ahí está su terreno, la casa no”: Mujer derriba su casa para no entregarla a la familia de su exesposo en Perú. La mujer que perdió la batalla legal por la propiedad, optó por destruir la casa con tal de no entregarla. Cabe señalar que este conflicto se originó por la propiedad del terreno sobre el que se encontraba construida la vivienda, ya que el predio le pertenecía al papá del exesposo.

Yumiko Ramírez, una mujer de Perú le dijo a los medios locales que su esposo la abandonó con la finalidad de poder irse con otra mujer. Y que su suegro la demandó con el objetivo de quedarse con la casa que ella construyó con mucho esfuerzo. La mujer intentó defenderse pero perdió la batalla legal por el terreno y el Poder Judicial de Perú determinó que la mujer debía desalojar la propiedad por lo que ella comenzó a idear un plan para recuperarla.

Suegro demanda a nuera por el terreno de su casa y esta destruyó la vivienda: “Ahí está su terreno, la casa no”

Yumiko le dijo a los medios locales que su expareja se fue de manera voluntaria: “El papá de mis hijos se fue con una mujer casada, mantiene dos hijos y actualmente tiene dos hijos más. Yo tengo documentos en la comisaría, que él se retira voluntariamente, yo no lo he echado”.

Al ver que había perdido la batalla legal por el terreno de su casa, esta mujer optó por demoler su vivienda y así evitar que los familiares de su exesposo se beneficiaran del esfuerzo que ella efectuó durante años para lograr construir “su” patrimonio.

En entrevista ante medios de Perú, Yumiko contó que: “A mí me ha costado esfuerzo, me he privado de muchas cosas, incluso a mis hijos. Nosotros hemos pasado un montón de cosas desde que el señor nos abandonó. Tengo que ser fuerte ahora por mis hijos. Nos desalojan porque a mí me está pidiendo el terreno, pero no la edificación, porque eso yo lo he hecho, me ha costado. Ahí está su terreno, la casa no”.

Cabe señalar que desde el pasado 22 de septiembre que la mujer comenzó con los trabajos de demolición de su vivienda, los videos del caso de la mujer que derriba su casa, se hicieron virales en redes sociales en donde también se desató un polémico debate por la forma de proceder de la mujer residente de la comunidad de Chancay en Perú.