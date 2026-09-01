VIDEO | “Muérete, que eso quiero": agresor que golpeó a su pareja e hijo de 11 años sigue libre en CDMX

No le importó que un niño estaba presente. Un sujeto agredió físicamente a su pareja dentro de su casa en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX); todo frente a su hijo de 11 años intentó defenderla.

La escena de violencia quedó grabada y ocurrió el 26 de julio de 2026, pero Jonathan “N”, el hombre señalado como el presunto agresor sigue libre, lo que ha generado miedo en Karen, la víctima, y su hijo.

Ese día Karen vivió una de las noches más aterradoras de su vida. Su pareja la atacó con una violencia brutal: la ahorcó, se subió encima de ella y le impidió respirar mientras le gritaba que quería verla muerta.

Hijo de mujer golpeada intentó defenderla

El video de los hechos se dio a conocer y en la grabación se aprecia el momento exacto de lo sucedido. "¡Quítate!”, suplicó el menor, quien se acercó para separar al agresor de su víctima identificada como Karen.

A pesar de que este suplicó para que la dejara, el agresor no se detuvo cuando la mujer estaba en el piso y después arremetió contra su hijo, a quien golpeó “como si fuera un adulto”, relató Karen a Azteca Noticias

El hombre habría reclamado a su pareja las llaves de una camioneta y comenzó a lastimarla, por lo que el niño, tras percatarse de los ruidos ocasionados por la agresión, apareció para defenderla.

Una llamada alertó sobre la agresión a madre e hijo en CDMX

En el video, Jonathan “N”, se le esucha insultar a su hijo al ver que defendía a su mamá; "¿Te vas a meter?”, le gritó y lo jaló al piso quedando el niño junto a su mamá.

Karen relató que alcanzó a tomar el teléfono y pidió ayuda a una amiga, quien llegó al lugar, pero a pesar de la presencia de su amiga el sujeto siguió lanzando amenazas, mientras la amiga de la víctima le pedía que la dejara.

El infierno de Caterina, joven que fue brutalmente golpeada por su ex en su casa: “Soy afortunada de estar viva”

Investigan violencia familiar y no intento de feminicidio

El hombre también habría amenazado de muerte a su pareja , a pesar de la violencia ejercida contra Karen, la Fiscalía General de Justicia inició la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar y no como intento de feminicidio.