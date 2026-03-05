“Tengo 12 años de maltrato”: Esposa del vocalista de Los Recoditos denuncia que fue golpeada

Fernanda Redondo Cortés denunció públicamente a su pareja, a quien identificó como Rafa González García, vocalista de Banda Los Recoditos, por presunta violencia física, psicológica y amenazas.

En los videos, la joven aparece visiblemente golpeada y asegura que ha vivido 12 años de agresiones y que recientemente fue golpeada y herida con un cuchillo durante una reunión familiar. “Mira cómo me tiene”, dice mientras muestra lesiones en su cuerpo.

¿Qué denunció Fernanda Redondo contra el cantante de Los Recoditos?

En su testimonio, Fernanda afirma que el episodio más reciente ocurrió después de una carne asada. Según relata, la situación se salió de control debido al consumo de alcohol y terminó en una agresión física.

“Me golpeó, me acuchilló, me tenía sometida para que no lo grabara”, señala en el video. También asegura que él le quitó el teléfono y que posteriormente personas de la oficina del cantante acudieron para pedirle que bajara el contenido.

Fernanda sostiene que ha sido víctima de manipulación y violencia emocional durante más de una década. Explica que actualmente recibe tratamiento psiquiátrico y toma medicamento, pero subraya que eso no significa que esté “loca”, como —según dice— él le ha repetido en varias ocasiones.

“Siempre me ha dicho que si yo saco algo, él va a demostrar que estoy enferma y que nadie me va a creer”, comenta. Incluso afirma que en el pasado él habría mezclado clonazepam en bebidas alcohólicas para que ella se quedara dormida mientras él salía de gira.

“Si algo me pasa, responsabilizo a Rafa”: asegura esposa del vocalista de Los Recoditos

En uno de los videos más compartidos, Fernanda hace una declaración directa: responsabiliza al cantante y a su equipo si algo llega a sucederle.

“Estoy sola en una ciudad donde no tengo familia. Me dejó prácticamente en la calle. Solo pido justicia”, expresa. También menciona que tiene tres hijos y que una de sus hijas es del propio cantante.

@fergcortez #Viral #parati he vivido 12 años de abuso de una figura pública su nombre es Rafa gonzales vocalista de los recoditos, ayúdenme a etiquetar medios para que esto se dé a conocer 🙏🙏 @Bandalosrecoditos ♬ sonido original - fergcortez

Hasta el momento, el vocalista de Banda Los Recoditos, ni la propia agrupación han emitido una postura pública sobre las acusaciones.

El caso ha generado una ola de reacciones en redes sociales —precisamente en la semana previa al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer— donde usuarias han expresado apoyo a Fernanda y han pedido que el tema sea investigado por las autoridades correspondientes.

Especialistas en violencia de género señalan que las denuncias públicas suelen ser un recurso cuando las víctimas sienten que no tienen otra salida o que no serán escuchadas por las vías tradicionales.

Por ahora, no se ha confirmado si existe una denuncia formal ante la autoridad ministerial. Lo que sí es un hecho es que el tema ya escaló a la conversación pública y ha puesto bajo la lupa a una figura conocida del regional mexicano.

