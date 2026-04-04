Llegó a Fiscalía de Edomex a hacer prácticas profesionales y ahora podría recibir 8 años de cárcel

Una mujer que se encontraba haciendo sus prácticas profesionales en la Fiscalía del Estado de México (Edomex) fue detenida al ser acusada de presuntamente robarse seis armas de fuego.

La mujer identificada como Jaqueline “N” fue detenida y vinculada a proceso por su probable responsabilidad en el robo de seis pistolas que estaban bajo resguardo de la institución.

Perito de la Fiscalía de Edomex denunció robo de armas

De acuerdo con la investigación, el 18 de marzo de 2026, un perito adscrito a la Fiscalía Regional de Tlalnepantla denunció el robo de seis armas de fuego de diversos calibres.

Las pistolas estaban relacionadas con cuatro expedientes de investigación, las cuales se encontraban en su área de trabajo donde se les realizaban dictámenes periciales correspondientes.

Cámaras grabaron a practicante en área donde estaban las armas

La investigación permitió ubicar, a través de diversas videograbaciones de seguridad entre el 17 y 18 de marzo, a Jaqueline “N”, quien era prestadora de prácticas profesionales en balística de la Subdirección de Servicios Periciales de Tlalnepantla.

La mujer habría ingresado al área de bodega en compañía de un hombre, para minutos después retirarse con una mochila y un bolso de mano, en las que al parecer, habría sustraído y ocultado el armamento.

Mujer acusada de robar armas en Fiscalía de Edomex se reportó enferma

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, a partir del 18 de marzo, Jaqueline “N” se reportó enferma y no acudió al área donde realizaba sus prácticas profesionales.

Posteriormente, el 20 de marzo, cuatro de las armas robadas fueron halladas en un vehículo abandonado en un inmueble cercano al domicilio de Jaqueline “N”.

No obstante, faltaron por localizar dos de las armas sustraídas, pero en el vehículo fueron halladas dos armas diversas, las cuales se investiga si estarían relacionadas con algún delito.

Catean casa de mujer acusada de robar armas en la Fiscalía de Edomex

La fiscalía del estado cateó el domicilio de la mujer y en el lugar fueron hallados seis cartuchos 9 mm, por lo que el inmueble quedó asegurado.

Jaqueline “N” fue detenida el 22 de marzo en el municipio de Zumpango por el delito de robo, por lo que fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos, en donde quedó a disposición de un juez.

Acusada de robo de armas podría alcanzar 8 años de cárcel

Jaqueline “N” fue encarcelada al recibir prisión preventiva y un juez estableció un plazo de un mes para el cierre de investigación complementaria.

Por este ilícito podría obtener una sentencia de hasta 8 años de prisión, no obstante, el proceso en su contra aún se mantiene para determinar su situación legal.

