Roban armas a una base de la policía Ecatepec: Esto sabemos

Un grave incidente de seguridad se produjo durante las primeras horas de este día en el municipio de Ecatepec, dentro del Estado de México, luego de que se confirmara la desaparición de un lote considerable de equipo táctico perteneciente a la corporación local.

Los hechos ocurrieron en el interior de un centro de operaciones de la policía municipal establecido en la zona residencial de Laderas del Peñón, lugar donde el resguardo de los bienes institucionales se vio comprometido ante la incursión de personas que lograron apoderarse de diversos dispositivos de fuego destinados a las labores de vigilancia ciudadana.

Robo de armamento en Ecatepec compromete la seguridad local

De acuerdo con los reportes derivados del suceso, la sede afectada es la correspondiente al sector número veintidós. En este inmueble, los responsables del acto ilícito consiguieron extraer un total de catorce piezas de armamento.

Roban armamento de base policial en #Ecatepec. 🚨



⭕ Sustrajeron ocho armas largas y seis armas cortas de la base del sector 22 en la colonia Laderas del Peñón. El inmueble permanece acordonado y fuera de servicio mientras se realizan las investigaciones.



📌 Varios #policías… pic.twitter.com/OGJIfk6S6x — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 5, 2026

El inventario detallado de las pérdidas institucionales indica que el cargamento robado consiste en ocho dispositivos de fuego de largo alcance, acompañados de seis unidades de armamento corto. Este arsenal constituía una parte fundamental del equipo de cargo para los efectivos que operan en dicha demarcación, lo que representa un golpe directo a la infraestructura de defensa de la comunidad local.

El recinto policial donde se suscitó el robo se localiza específicamente en la intersección que conforman las vialidades Laderas del Peñón y Laderas de Monte Bello. Tras el descubrimiento del faltante, el lugar fue clausurado de forma temporal y actualmente no presta servicios a la ciudadanía.

Catorce armas sustraídas de la policía

Como parte del protocolo de preservación de pruebas, el acceso principal a la base ha sido restringido mediante el uso de cintas de advertencia, mientras que especialistas y peritos en diversas materias realizan las diligencias necesarias para esclarecer cómo se vulneró el perímetro de seguridad.

Como consecuencia inmediata de estos eventos, la cadena de mando y el personal que se encontraba asignado a dichas instalaciones están bajo un estricto proceso de revisión.

Un grupo de oficiales pertenecientes a la policía de Ecatepec fue trasladado ante las autoridades del Ministerio Público para rendir su declaración formal. En dicha instancia legal, se analizará el grado de responsabilidad de cada uno de los efectivos involucrados y se procederá a definir su estatus jurídico conforme avancen las indagatorias.

Negligencia: una de las líneas de investigación

Las primeras líneas de investigación sugieren una posible negligencia por parte de los uniformados a cargo de la custodia del inmueble. Según los informes iniciales, se está explorando la hipótesis de que los agentes abandonaron sus puestos de guardia en la base del sector veintidós, dejando el sitio sin la vigilancia adecuada durante el turno nocturno.

Esta ausencia de personal habría generado las condiciones de vulnerabilidad óptimas para que el equipo de fuego fuera sustraído sin que se activaran los mecanismos de respuesta inmediata. Las autoridades correspondientes continúan trabajando en el sitio para determinar el paradero de las armas y confirmar si hubo complicidad o si el descuido fue el único factor que permitió el éxito de la operación delictiva.

