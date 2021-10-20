Mujer asesina a un hombre porque se negó a besarla en EU

Las autoridades de Estados Unidos (EU) detuvieron a una mujer acusada de matar a un hombre, tras un ataque de celos, ya que presuntamente él le negó un beso porque estaba enfrente de su novia, durante una reunión en Rolling Meadows, Illinois.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Policía de Rolling Meadows, las autoridades acudieron a una zona de departamentos en EU tras recibir un reporte el pasado 14 de octubre, donde encontraron el cuerpo de la víctima, un hombre de 29 años de edad.

Mujer mató al hombre de un disparo en el pecho

Las autoridades especificaron que la mujer, identificada como Claudia Resendiz-Florez, es acusada de haber disparado en el pecho contra el sujeto, lo que provocó su muerte.

Una vez que la joven fue identificada como la tiradora, las autoridades la detuvieron y se la llevaron del lugar bajo custodia.

Además, un testigo cooperó con la investigación y la escena del crimen fue presentada como evidencia. “En este momento, parece que se trata de un incidente aislado sin amenaza para el público en general”.

El Departamento de Policía de Rolling Meadows, EU, agregó que Claudia Resendiz-Flores ha sido acusada de asesinato en primer grado y fue trasladada a la Corte Central de Bond, donde tendrá su primera audiencia.

¿Cómo ocurrió el crimen en un departamento de EU?

De acuerdo con medios locales, Claudia Resendiz-Flores, de 28 años, se habría mudado recientemente con James Jones, la víctima, y su novia, a un departamento ubicado en el complejo Preserve at Woodfield, en el condado de Cook, en Illinois, EU.

Mientras los tres se encontraban bebiendo, la mujer le pidió un beso a Jones, pero él se negó. En su lugar, se dirigió a su novia para pedirle un beso a ella. Tras el rechazó, ella exigió de nueva cuenta al hombre que la besara, pero él volvió a decir que no, entonces ella tomó una pistola que estaba en el sofá y le apuntó.

Tras un forcejeo, ella disparó en el pecho al joven, por lo que su novia llamó al 911.