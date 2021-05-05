¡Sorpresa! Mujer da a luz a 9 bebés, esperaba septillizos

Halima Cisse, de 25 años de edad, dio a luz a 9 bebés, nonillizos, cuando en un principio se pensaba que estaba embarazada de siete niños, informó el Ministerio de Salud de Mali.

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En un comunicado, la dependencia indicó que Halima fue internada el 30 de marzo en el Hospital Point G de Bamako, por instrucción del presidente de la transición, Ba N'Daou, para ser atendida por su embarazo de alto riesgo, que en un principio se pensó que serían septillizos.

Los recién nacidos, cinco niñas y cuatro niños, y la mamá fueron reportados como estables.

El ministerio de salud dijo que los bebés nacieron el 4 de mayo por cesárea y que Halima recibirá un apoyo económico para no pagar ni un peso por su estadía en el hospital.

En el comunicado, el misterio felicitó a los equipos médicos de Mali y Marruecos, cuya profesionalidad dio origen al “feliz resultado de este embarazo”.

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“En nombre del Gobierno de Malí, cuyo derroche de solidaridad fue evidente en la diligente gestión de este expediente de evacuación, el Ministro de Salud y Desarrollo Social desea una larga vida a los bebés y a la madre”, indica el texto.

Halima rompió el récord de Nadya Suleman, Octomom

Tras dar a luz a nueve niños, Halima rompió el récord impuesto por Nadya Suleman, una mujer estadounidense que tuvo a ocho bebés en 2009, motivo por el cual fue bautizada como Octomom.

En Los Simpsons Apu y Manjula también fueron padres de octillizos, que desde entonces se convirtieron en protagonistas absolutos de la vida de sus padres. El episodio, de hace casi veinte años, vio la luz en medio de un boom por los tratamientos de fertilización.

El episodio estaba basado en dos temas: el de la familia Dionne, que se había convertido en la primera familia con quintillizos (de embarazo natural, nacidos en 1934) que sobrevivieron a la infancia, y el mundo de la fecundación in vitro, en pleno auge.