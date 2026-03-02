VIDEO: ¡Dramático rescate! Mujer cae en rejilla y queda prensada en CDMX

Una caminata que en teoría sería tranquila se convirtio en un momento que nunca olvidará una mujer luego de que quedó literalmente atrapada en plena vía pública del Centro Histórico y tuvo que ser liberada con un esmeril.

VIDEO: Mujer queda atrapada en rejilla en pleno Centro Histórico

El incidente ocurrió este domingo alrededor de las 14:00 horas, en el cruce de Isabel La Católica y República de El Salvador, en la alcaldía Cuauhtémoc, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, una mujer de 55 años caminaba sobre la vía pública cuando, de manera accidental, cayó en una rejilla metálica de un registro. Su pie izquierdo quedó atorado en la estructura, lo que provocó que terminara recostada sobre el pavimento, sin posibilidad de incorporarse por sus propios medios.

La escena no pasó desapercibida. Testigos solicitaron apoyo y, en cuestión de minutos, arribaron oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito y policías sectoriales para auxiliarla.

Así fue el rescate tras quedarse atorada en una rejilla del centro histórico

El rescate no fue sencillo. La extremidad de la mujer había quedado firmemente prensada entre los barrotes metálicos, por lo que era imposible liberarla sin cortar parte de la estructura.

Según detalló la dependencia capitalina, los uniformados actuaron con las debidas precauciones para evitar lesiones adicionales. Con el apoyo de un ciudadano que contaba con un esmeril, realizaron diversas maniobras para cortar cuidadosamente la rejilla y abrir el espacio suficiente para liberar el pie atrapado.

La intervención generó momentos de tensión entre quienes observaban, debido al uso de la herramienta y la cercanía con la extremidad de la mujer. Sin embargo, el procedimiento se llevó a cabo con precisión.

#TarjetaInformativa | En una intervención oportuna, oficiales de la Subsecretaría de #ControlDeTránsito y sectoriales de la #SSC en coordinación con un ciudadano, auxiliaron a una ciudadana que accidentalmente atoró su pie izquierdo en la estructura metálica de un registro, en… pic.twitter.com/F8twpWImMU — SSC CDMX (@SSC_CDMX) March 1, 2026

Sin lesiones y agradecida tras ser rescatada en CDMX

Tras varios minutos de trabajo, la mujer finalmente fue liberada. De acuerdo con el reporte oficial, no presentó lesiones de consideración.

Luego de agradecer el apoyo tanto a los policías como al ciudadano que colaboró en el rescate, la mujer se retiró del sitio por sus propios medios.