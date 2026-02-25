¿Qué calles están cerradas hoy en CDMX? Marchas, tráfico y bloqueos este 25 de febrero
¡Sal con tiempo! Sigue nuestro reporte vial en tiempo real con los bloqueos activos, marchas y las mejores alternativas viales para moverte hoy por la Ciudad de México.
Llegamos a la mitad de la semana y este miércoles 25 de febrero la Ciudad de México registra diversas movilizaciones que podrían complicar tus traslados. Según la agenda del C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se esperan algunas manifestaciones.
Si estás por salir de casa o ya te encuentras en el tráfico, revisa nuestro minuto a minuto para conocer qué vialidades están cerradas y cuáles son tus mejores opciones para circular.
Marchas y tráfico CDMX hoy 25 de febrero: Calles cerradas, bloqueos y rutas alternas EN VIVO
Manifestaciones programadas para este miércoles
08:30 HORAS | Belisario Domínguez
Por concentración de manifestantes a las 08:30 horas en Belisario Domínguez no. 32, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
10:00 HORAS | Zócalo
A las 10:00 horas se espera el arribo de manifestantes en Plaza de la Constitución no. 1, col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
11:00 HORAS | Avenida Reforma
En Av. Reforma no. 50, col. Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa a las 11:00 horas, por concentración de manifestantes.
12:00 HORAS | Avenida Insurgentes
Se espera marcha a las 12:00 horas que dará inicio en Av. Insurgentes Sur no. 489, col. Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc con destino a calle Oklahoma no. 14, col. Nápoles, alcaldía Benito Juárez.
16:00 HORAS | Hemiciclo a Juárez
Por concentración de manifestantes a las 16:00 horas en el Hemiciclo a Juárez, ubicado en Av. Juárez no. 50, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
17:00 HORAS | San Antonio Abad
Se prevé marcha a las 17:00 horas que partirá de Calz. San Antonio Abad y Calz. Chabacano, col. Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc rumbo a Plaza de la Constitución no. 2, col Centro Histórico.
17:00 HORAS | Parque Lira
Se espera arribo de manifestantes en Av. Parque Lira y Gobernador Agustín Vicente Eguia, col. Observatorio, alcaldía Miguel Hidalgo a las 17:00 horas.
17:00 HORAS | Avenida Insurgentes Sur
Considere marcha dando inicio en Av. Insurgentes Sur y Av. Paseo de la Reforma, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc con rumbo a Plaza de la Constitución no. 2, col Centro Histórico a las 17:00 horas.
Calle Córdoba
Se restablece la circulación en calle Córdoba entre Durango y Colima, col. Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, luego de manifestantes.
Hoy No Circula miércoles 25 de febrero
El recordatorio clave para evitar corralón este miércoles.
- Descansan hoy: Engomado Rojo, terminación de placas 3 y 4, Holograma 1 y 2.
- Los vehículos con holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, están exentos y circulan con normalidad.