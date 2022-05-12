Mujer rompe récord, llega a cumbre del Everest por décima vez

Lhakpa Sherpa, una mujer nepalí de 48 años de edad, escaló el monte Everest por décima vez el jueves, con lo que rompió su propio récord de la mayor cantidad de cumbres de la montaña más alta del mundo coronadas por una mujer, según informa su compañía de senderismo.

"Lhakpa ha batido su propio récord y se ha convertido en la primera mujer en lograr 10 cumbres", informó a la agencia Reuters su hermano Mingma Gelu Sherpa, quien también es funcionario de su agencia de senderismo "Seven Summit Club".

Bhishma Kumar Bhattarai, un funcionario de turismo de Nepal, confirmó la hazaña de Lhakpa, quien había llegado a la cumbre por décima ocasión.

Sherpa de Nepal rompe su récord con décimo ascenso al Everest

Procedente de una familia con 10 hermanos, Lhakpa nació en el distrito oriental de Sankhuwasabha, donde está ubicada la quinta montaña más alta del mundo, la Makalu.

También este jueves (12 de mayo de 2022), siete miembros de una "Expedición All Black" compuesta por escaladores de Estados Unidos y Kenia escalaron el monte Everest, según informó Jeevan Ghimire, miembro de la compañía de senderismo "Shangrila-Nepal Trek".

Cabe señalar que menos de 10 montañistas de raza "de color" en total, habían alcanzado la cima antes, pero esta es la primera vez que todos los miembros de una expedición eran negros, señalaron funcionarios de senderismo.

Lhakpa Sherpa había escalado por última vez la montaña de ocho mil 848. 86 metros en el año 2018. Un compatriota nepalí, Kami Rita Sherpa, tiene el récord masculino con 26 escaladas al Everest.

Sherpa nepalí rompe récord escalando el monte Everest por vigésima sexta vez pic.twitter.com/BKlHPjJK3K — Reuters Latam (@ReutersLatam) May 9, 2022

¿Cuánto dura una persona subiendo el Everest?

Por término medio, cuando hablamos de turistas, para la subida completa, desde tu llegada a Katmandú, capital de Nepal, y tu último paso en el punto más alto del mundo, se tardan unos 60 días. Cuando todo está listo, hacen falta unos 7 días desde el campamento base hasta la cumbre del Everest.

El monte Everest se ha escalado 10 mil 657 veces desde que se hizo cumbre por primera vez en el año de 1953, desde los lados nepalí y tibetano. Muchos lo han escalado más de una vez y 311 personas han muerto en el intento de lograr la cumbre.