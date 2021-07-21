En Nepal, veneran a los perros como dioses por un día

Los perros son de las criaturas más queridas por el hombre, pero el amor y admiración hacia ellos se intensifica en Nepal y su herencia hindú, donde por un día son tratados como dioses.

Los perros son reconocidos por su lealtad, dignidad y la admiración que provocan en una celebración conocida como Kukur Tihar (festival de las luces), en donde los devotos bañan y engalanan a los canes con guirnaldas y el tradicional tika, una mezcla de polvo rojo y arroz. Esta sustancia es colocada en las frentes de los perros para bendecirlos, además de que durante un día entero son venerados con flores y comida.

Otro punto importante de esta celebración es que no es exclusiva de los perros que viven con una familia, sino que también hay reconocimientos para los canes callejeros, pues las personas suelen salir a buscar perritos sin refugio para protegerlos por al menos un día, siendo el centro de atención en todo momento.

Te puede interesar: VIDEO: Niños usan disfraz de perritos que cayeron al socavón de Puebla

¿Por qué tratan a los perros como dioses en Nepal?

La festividad de Kukur Tihar es una de las más importantes de Nepal, además de que también se conmemora en algunos estados de India, y de acuerdo con las tradiciones locales, se cree que los canes son los mensajeros de Yamraj, el dios de la justicia y la muerte, y por lo tanto, la festividad es un intento de agradar a dicha deidad, afirmando que es una bendición que toda persona pueda cruzarse con uno de ellos.

El festival de Tihar dura cinco días, y es similar a la festividad de Diwali en India, pues ambos comparten la misma idea central: el triunfo de la luz sobre la oscuridad, aunque con algunas diferencias. En el calendario gregoriano, esta festividad se lleva a cabo entre octubre y noviembre.

En el caso particular del "Día del Perro", esta festividad tiene como objetivo venerar a los animales sagrados. Esta celebración se realiza en el segundo día de la festividad, y además de las ofrendas físicas, los perros son alimentados con carne, leche, huevos o comida balanceada, y en caso de que alguna persona interactúe de forma irrespetuosa con el can, se le podría considerar un pecado. El Kukur Tihar también es celebrado en por las comunidades hindúes en Australia y México.

La festividad no es exclusiva de los perros, considerados guardianes de la puerta de la vida después de la muerte, pues esta celebración también busca honrar el apego divino entre los humanos y animales, principalmente con todos aquellos con los que las personas conviven a diario.

Aunque este día busca honrar a los perros, es importante mencionar que es una excepción, pues tan sólo en Katmandú, capital de Nepal, existen más de 22 mil perros callejeros que viven en condiciones deplorables.

Te puede interesar: Mascotas, ¿por qué es importante su vacunación?