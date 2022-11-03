Mujer se infiltra en red de trata de personas y rescata a su hija

Una mujer en Colombia arriesgó su vida para rescatar a su hija quien fue secuestrada por una red de trata de personas. La madre se infiltró en el grupo criminal, logró tomar fotos de los captores y sacar con vida a su hija de 19 años de edad.

La historia comenzó en un bar al norte de Bogotá, Colombia, donde la joven conoció a los hombres que terminarían secuestrándola y caería en las garras de una red de trata de personas.

“Él (secuestrador) la saca a bailar, la acecha con preguntas como qué hace, de dónde viene, con quién vive, en qué trabaja el papá, la mamá. Le saca información, empieza a decirle que puede hacer que ella gane mucha plata para que pueda estudiar”, contó la mamá de la joven.

El sujeto le explicó a la chica que “nosotros tenemos una empresa de eventos, allá las chicas nos tienen que acompañar, para hacer eventos de diferentes cosas y celebraciones. Les pagamos muy bien por los turnos”.

Conozca como una madre logro infiltrar a una red de trata de personas para rescatar a su hija , segun las autoridades obligaban a la joven a acostarse hasta con 11 hombres en un dia . Reportaje de noticia caracol #Colombia pic.twitter.com/b48CaWRNu8 — jenny jimenez (@jennjime3493) November 3, 2022

Aunque en un principio la muchacha no aceptó, la situación económica y la falta de trabajo la llevaron a llamarle al chico del bar para aceptar la propuesta laboral. Sin embargo, al llegar al lugar se encontró con un negocio diferente

La hija fue llevada a Mosquera, Cundinamarca, donde fue abusada sexualmente por los sujetos que la reclutaron. Al día siguiente, los integrantes de la red de trata de personas le tomaron fotos desnuda y la subieron a una página en Internet donde la vendieron como dama de compañía.

Mujer rescata a su hija de una red de trata de personas

La mamá de la joven comenzó a buscarla desesperadamente, después de varios meses logró dar con ella y se infiltró en la banda criminal.

Poco a poco la mujer se ganó la confianza de los tratantes, hasta que los invitó a una fiesta y logró tomar fotos y videos de los integrantes de la banda. Después supo la ubicación exacta de su hija.

Con las pruebas en la mano, la mujer acudió a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) para denunciar a la red de trata de personas.

Finalmente, la joven fue rescatada y la banda criminal quedó al descubierto. Las autoridades descubrieron una escalofriante historia, donde decenas de niñas y adolescentes eran explotadas sexualmente.

“La llevan a vivir con ellos y allí inicia el calvario de esta joven, la explotación sexual, tanto así que en un día tenía que acostarse hasta con 11 hombres”, señaló la coronel Olga Patricia Salazar Sánchez, directora de la Dijin.

La red de trata de personas estaba conformado por una familia, papá, mamá, hijo y otra persona. Todos fueron detenidos y enviados a la cárcel en Colombia.