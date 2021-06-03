Mujeres indígenas de Bolivia se entrenan contra la violencia doméstica

Lucrecia Huayhua, una boliviana de 52 años, ha sobrevivido a la violencia doméstica durante la mayor parte de su vida. Actualmente ella y otras mujeres indígenas de Bolivia han comenzado a tomar clases de taekwondo para aprender a defenderse.

Desde la tierras altas de Bolivia, en la ciudades de La Paz y El Alto, las mujeres indígenas "cholitas", que durante mucho tiempo se han enfrentado a la discriminación, han comenzado sus entrenamientos aún utilizando sus distintivas faldas "onduladas" y bombines, como parte de una campaña de empoderamiento femenino dirigida Warmi Power project.

Lucrecia Huayhua, indígena boliviana:

"Sufrí mucho, por eso ahora estoy practicando la autodefensa. Los hombres no tienen miedo de golpear a las mujeres. No creen que al golpearnos y maltratarnos nos hiéren y nos lastiman físicamente. Por eso las mujeres vivimos con mucho miedo".

Mujeres indígenas de Bolivia aprenden taekwondo para enfrentar violencia doméstica.

|Reuters

Cada vez son más las mujeres que han optado por aprender a defenderse y así protegerse de los ataques de violencia doméstica que en su mayoría son perpetrados por sus parejas u otros miembros de la familia. Conforme a datos de la Organización de las Naciones Unidas, ocho de cada diez mujeres de Bolivia sufren de algún tipo de violencia durante alguna parte de su vida.

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En lo que va de este 2021, las autoridades bolivianas han contabilizado 48 feminicidios, en su mayoría efectuados por parte de sus parejas o de los maridos de las víctimas. Y aunque los informes de abuso son muy comunes, la mayoría de los perpetradores nunca se enfrentan a la justicia a pesar de las leyes sólidas que están destinadas a prevenir la violencia de género.

Ola de violencia doméstica en Bolivia: se registraron 16.930 casos en lo que va de 2021 https://t.co/b6t2EZS6d6 — Unitel Bolivia (@unitelbolivia) May 19, 2021

Laura Roca, entrenadora de "autodefensa":

"Les enseñamos técnicas básicas para escapar de la agresión para que puedan defenderse de cualquier agresión. También queremos empoderarlas. Queremos sacarles toda la fuerza que tienen. Nuestros talleres abordan la psicología, la actitud y las emociones, para empoderar a las mujeres y así detener ciertas agresiones".

Las clases de taekwondo y autodefensa son impartidas de manera gratuita por parte de instructoras integrantes del Warmi Power project, que asegura ha llegado a unas 20 mil mujeres bolivianas.

¿Qué es la violencia de doméstica?

La violencia doméstica o intrafamiliar es la que se produce entre miembros del núcleo familiar con previa convivencia, en en donde las víctimas pueden ser tanto hombres como mujeres.

¿Qué son los actos de violencia?

La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que por lo general tiene como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo y hasta la muerte.

¿Cómo saber si soy víctima de violencia de género?

-Chantaje sentimental

-Mentiras y/o engaños

-Control en la forma de vestir

-Prohibición de ciertas amistades

-Imposición de amistades

-Pretenden controlar tu tiempo

-Celar sin razones

-Saber qué haces en todo momento.

-Actos de violencia.