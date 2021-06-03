Conoce a las jóvenes promesas de la Selección Mexicana en 2021

Un cambio generacional en el Tricolor se puso en marcha con los Juegos Olímpicos y las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, por eso en Azteca Noticias te presentamos a las diez jóvenes promesas de la Selección Mexicana en 2021.

Jóvenes promesas de la Selección Mexicana en 2021

Diego Lainez, 20 años, mediocampista del Betis en "La Liga". Hizo su primera apertura internacional contra Estados Unidos en 2018, su segunda de nueve apariciones internacionales. Su único gol internacional fue en el empate (2-2) contra Argelia en 2020. Debutó profesionalmente con América a los 16 años y tras "saltar" al Betis, se convirtió en el jugador mexicano más joven en emigrar de la "Liga MX".

Sebastián Córdova, 23 años, mediocampista del América en la "Liga MX". Ha jugado en seis ocasiones con la selección, marcando dos goles. Fue quien lideró el torneo clasificatorio olímpico de "CONCACAF" con cuatro goles y ayudó a México a ganar un lugar en Tokio.

José Juan Macias, 21 años, centro delantero del Guadalajara en la "Liga MX". Suma cuatro goles en cinco partidos con la selección. Salvó a México con un marcador de empate durante los últimos nueve minutos del tiempo reglamentario en el juego de campeonato del torneo de clasificación olímpica.

Johan Vásquez, 22 años, defensa de Tigres en la "Liga MX". Su única aparición internacional fue de 27 minutos como suplente en un amistoso contra Trinidad y Tobago en 2019. Marcó el penúltimo gol de México en la competencia de clasificación olímpica de CONCACAF.

Roberto Alvarado, 22 años, mediocampista del Cruz Azul en la "Liga MX". Ha aparecido en 20 partidos con México, incluidos los seis de "El Tri" en la última Copa Oro. Cuenta con tres goles internacionales. Ayudó a México a clasificar para los Juegos de Tokio.

Alexis Vega Rojas, 23 años, delantero del Guadalajara en la "Liga MX". En el año de 2019 hizo su primera de siete apariciones con la selección nacional. Marcó su único gol internacional Cuba en la Copa Oro. Anotó el penalti ganador durante el campeonato del torneo clasificatorio olímpico de CONCACAF, en donde fue nombrado el mejor jugador.

Edson Álvarez, 23 años, Defensa del Ajax en la "Eredivisie". Ha disputado 35 partidos con la selección mexicana. Fue titular en tres de los cuatro partidos de México en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Jugó en campeonatos consecutivos de liga con el Ajax, en el que ha disputado 10 partidos en la Liga de Campeones. Uno de los cuatro jugadores menores de 24 años que se encuentra en la lista de la "Nations League".

Jorge Sánchez, 23 años, defensa del América en la "Liga MX". Cuenta con 12 apariciones con la Selección de fútbol de México. Ha ganado tres títulos de Liga en la "Liga MX". Jugó en los dos primeros partidos de México durante esta temporada.

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Uriel Antuna, 23 años, mediocampista del Guadalajara en la "Liga MX". Exmediocampista del Galaxy. Ha jugado 16 veces con la selección nacional, sumando tres goles y una asistencia. Marcó tres goles para México enel torneo clasificatorio olímpico de la CONCACAF, incluido el único gol en la victoria por 1-0 sobre Estados Unidos.

Gerardo Arteaga, 22 años, defensa del Genk en Bélgica. Ha jugado siete veces con la selección. A loa 16 años, hizo su debut profesional con el Santos Laguna y en su primera temporada en Bélgica, participó en 19 partidos.

¡Por el pase a la Final! 👊🏻 🇲🇽

¡Mañana jugamos la Semi de la Nations League ante 🇨🇷! ⚽️



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México vs Costa Rica

La Selección Nacional de México y el representativo de Costa Rica disputarán la semifinal de la "Concacaf Nations League" este jueves 3 de junio a partir de las 21:00 horas en la en la cancha del Sports Authority Field.

¿Qué es la Nation League Concacaf?

La Liga de Naciones Concacaf 2019-20 (en inglés, 2019-20 CONCACAF Nations League) es la primera edición de la Liga de Naciones Concacaf; campeonato de fútbol masculino que disputan las 41 selecciones nacionales afiliadas a la Concacaf.