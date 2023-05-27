¿Cuál es la multa por conducir con la música a todo volumen en CDMX?

Al manejar es común que los conductores deseen acompañar su camino con un poco de música para amenizar el viaje; sin embargo, elevar los niveles de audio en el estéreo del vehículo puede hacer que los automovilistas de la CDMX sean acreedores a una multa.

De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, manejar con música a alto volumen es considerado como una falta a las leyes de la capital del país, porque representa un factor de riesgo que podría distraer al conductor y terminar por ocasionar un accidente.

¿Me pueden inficionar por conducir a todo volumen?

La respuesta es sí y la infracción se encuentra estipulada en Artículo 38, inciso F del Reglamento de Tránsito de la CDMX que establece que los conductores de vehículos son responsables de abstenerse a realizar acciones que pongan en riesgo su integridad física y la de los demás usuarios.

Según los expertos escuchar música a niveles muy altos puede ser un factor enorme de distracción para los automovilistas, ya que afecta su capacidad de reacción ante un accidente al no mantenerse atentos al camino.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México también indica que otros factores de riesgo que pueden alterar la concentración del automovilista y por ende hacerlo acreedores a una multa económica son:



Portar objetos obstruyan la visibilidad del conductor.

Trasladar objetos de gran tamaño entre la portezuela del vehículo y su costado izquierdo.

Sostener, cargar o colocar personas o animales entre sus brazos y piernas.

Emplear objetos que representen un distractor para la conducción segura, por ejemplo, dispositivos de apoyo a la conducción como mapas y navegadores GPS, (cualquier manipulación deberá hacerse con el vehículo en alto total).

Utilizar teléfono celular o cualquier dispositivo de comunicación mientras el vehículo esté en movimiento.

Utilizar parlantes o producir ruido excesivo con aparatos para la reproducción de música.

Transportar mayor número de personas que el señalado en la tarjeta de circulación.

Conductores de la CDMX serían penalizados hasta con un punto por conducir con la música a todo volumen|Pexels

¿De cuánto es la multa por manejar con música alta en la CDMX?

Ahora bien, la multa por manejar con música alta en la capital del país va de 5 a 10 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que para 2023 tiene un valor de 103.74 pesos, es decir, podría ir desde los 518 pesos hasta los mil 27 pesos.

¡Toma precauciones! Porque la sanción económica no sería la única, el Reglamento de Tránsito también establece una penalización de un punto en la licencia de conducir.