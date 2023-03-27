Tres niños muertos tras tiroteo en una escuela de Nashville, Estados Unidos

Al menos tres niños y tres adultos murieron luego de un tiroteo registrado en una escuela cristiana privada de Nashville en Tennessee.

En un inicio, medios locales reportaban a un "agresor activo" en las inmediaciones de la Escuela Covenant en Nashville, Tennessee; mientras que el departamento de bomberos de la localidad confirmaba a múltiples heridos.

Durante la mañana de este lunes (27 de marzo de 2023), se ha reportado sobre un "agresor activo" en las inmediaciones de una escuela de Nashville, según el Departamento de Bomberos de la capital del estado de Tennessee.

En su cuenta oficial de Twitter, el departamento de bomberos de Nashville declaró lo siguiente: "Estamos respondiendo a un -agresor activo- en el 33 Burton Hills Blvd Covenant School. Podemos confirmar que tenemos a varios pacientes. Los padres que vienen a la escuela deben ir a la 20 Burton Hills. En este momento es una escena activa".

We are responding to an active aggressor at 33 Burton Hills Blvd Covenant School.

We can confirm we have multiple patients.

Parents coming to the school should go to 20 Burton Hills at this time. this is an active scene. — Nashville Fire Dept (@NashvilleFD) March 27, 2023

Mujer armada protagoniza ataque en una escuela de Nashville

Al menos tres niños y tres adultos perdieron la vida durante un tiroteo ocurrido en una escuela cristiana privada de Nashville en el estado de Tennessee, antes de que la policía abatiera a la atacante, una mujer de 28 años.

La policía de Nashville comenzó a recibir llamadas acerca de un "tirador activo" en The Covenant School a las 10:13 de la mañana (hora local). Luego de su llegada, los agentes escucharon disparos procedentes de la segunda planta de la escuela.

En conferencia de prensa, Don Aaron, portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Nashville, ha señalado que la agresora tenía al menos dos rifles semiautomáticos y una pistola. También se i nformó que dos agentes, de un equipo de cinco miembros, le dispararona la atacante mientras se encontraba en una zona del vestíbulo de la escuela.

La policía identificó a la agresora como una mujer de 28 años de Nashville, en un inicio se habló de que podría tratarse de una adolescente cuando no se conocía su identidad.

Tres niños (estudiantes) fueron declarados muertos después de llegar al Hospital Infantil Monroe Carell Jr. de Vanderbilt con heridas de bala, dijo John Howser, portavoz del hospital.

La policía de Nashville agregó que las otras tres víctimas, eran tres miembros adultos del personal. Nadie más resultó herido de bala.