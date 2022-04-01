Listos los grupos para Mundial en Qatar; México enfrentará a Argentina

Las selecciones de fútbol de Argentina y México chocarán por el Grupo C del Mundial, según lo determinó el sorteo de este viernes en Qatar, mientras que Ecuador debutará ante la selección anfitriona en el partido inaugural de la competencia.

Polonia y Arabia Saudita completan el Grupo C de Argentina y México, mientras que Senegal y Países Bajos se medirán con el local y Ecuador por el Grupo A. Read full story

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, dijo que respeta "al máximo a sus rivales.

Lionel Scaloni / Entrenador selección Argentina:

México es un rival que conocemos, Polonia terminó pasando ganándole bien a Suecia, y Arabia hizo una muy buena clasificación. Respetamos a todos los rivales al máximo, es un grupo difícil.

El conjunto liderado por Lionel Messi debutará el martes 22 de noviembre en el estadio Lusail ante Arabia Saudita, cuatro días más tarde, el 26 de noviembre, enfrentará a México en Education City y completará los partidos de su grupo el miércoles 30 contra Polonia en Lusail.

"Este es un grupo muy interesante. Somos humildes, pero no le tenemos miedo a nadie. Volaremos a Qatar sin complejos y listos para dar pelea", publicó en Twitter Cezary Kulesza, presidente de la federación polaca.

En tanto, el campeón del mundo Francia debutará ante el ganador del repechaje entre los representantes de la Conmebol y Asia por el Grupo D, y luego se medirá con Dinamarca y Túnez.

Brasil, cabeza de serie del Grupo G, chocará con Serbia, Suiza y Camerún, en la zona que muchos catalogan como la más complicada de la fase inicial del torneo. El pentacampeón del mundo ya chocó con los equipos europeos en la Copa del 2018.

"No es ni el la muerte ni el de la vida, cada grupo tiene un grado de dificultad", dijo Tite, DT de Brasil, que añadió que bromeó con el seleccionador de Serbia, Dragan Stojkovic, sobre la similitud del grupo de Rusia.

En tanto, Uruguay quedó sembrado en el Grupo H junto al cabeza de serie Portugal, Ghana y Corea del Sur.

Por el Grupo E, España se medirá con el ganador del repechaje entre los representantes de Concacaf y Oceanía, Alemania y Japón.

Listos los grupos para el Mundial en Qatar; México enfrentará a Argentina.|KAI PFAFFENBACH/REUTERS

Para México, enfrentar a Argentina y Polonia en fase de grupos, será un verdadero desafío

Enfrentar a las selecciones de fútbol de Argentina y Polonia en una Copa del Mundo será un gran reto para México, dijo el viernes el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa.

Tras el sorteo realizado este viernes, el "Tri" quedó instalado en el Grupo C junto a Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

Yon de Luisa / Presidente de la Federación Mexicana de Futbol:

Grupo difícil, hay que prepararse muy bien para tener una buena Copa del Mundo, tenemos esta gran oportunidad de hacer un buen Mundial. Será un gran reto. Hemos jugado ya contra Argentina en este ciclo mundialista, con Polonia igual hace unos años tuvimos una gira. Buscaremos tener algo similar a Arabia Saudita, sabemos que el calendario es complicado.

La Selección Mexicana de Futbol quedó ubicada en el Grupo C y enfrentará a su similar de #Argentina en #Qatar2022 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 1, 2022

México debutará en Qatar ante Polonia el 22 de noviembre, cuatro días después jugará ante Argentina y cerrará la primera fase contra Arabia Saudita el 30 de noviembre.

"Podemos competir y lograr el objetivo, ante rivales muy fuertes y competitivos nos crecemos, por eso podemos ilusionarnos en clasificar", dijo el delantero americanista, Henry Martín.

Si México avanza a la segunda fase, podría enfrentarse a Francia, actual campeón del Mundo.

"Creo que se va a hacer un buen cruce. Podemos clasificar, los partidos más complicados son en los que nos crecemos, hay que disfrutar el Mundial", dijo el defensor Jorge Sánchez.

La Copa del Mundo se jugará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre.