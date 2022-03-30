México entre los países que más boletos compran para Qatar 2022

Durante la apertura de la fase uno de ventas para Qatar 2022 (del 19 de enero al 7 de febrero de 2022), aficionados de todo el mundo compraron más de 800 mil entradas para el magno evento deportivo y México se encuentra entre los primeros cinco países que más boletos compran para Qatar 2022.

En total, se vendieron 804 mil 186 entradas, durante la primera fase de ventas para la Copa del Mundo de la FIFA Qatar 2022. Los fanáticos que viven en Qatar, Estados Unidos (EU), Inglaterra, México y Emiratos Árabes Unidos (EAU), son los cinco principales compradores.

Después del período inicial de ventas de sorteos de selección aleatoria, una breve fase de orden de llegada vio un aumento del interés de los fanáticos en la región árabe y en todo el mundo con fanáticos que "abrieron sus carteras" para obtener uno de los boletos que salieron a la venta para la celebración más grande del soccer mundial.

Cabe señalar que esta amplitud del interés mundial se destaca por los diez principales países cuyos residentes optaron por comprar sus boletos de entradas para Qatar 2022.

Top World Cup ticket buyers, by residency, according to FIFA:



1. 🇶🇦

2. 🇺🇸

3. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

4. 🇲🇽

5. 🇦🇪

6. 🇩🇪

7. 🇮🇳

8. 🇧🇷

9. 🇦🇷

10. 🇸🇦 — Steven Goff (@SoccerInsider) March 30, 2022

México entre los primeros 5 países que más boletos compró para Qatar 2022

La FIFA reveló el nombre de los países que más boletos han comprado para el torneo más importante del futbol mundial. En Fuerza Informativa Azteca te presentamos los diez países que más boletos compraron durante la primera fase de ventas para Qatar 2022:

1.-Qatar (país anfitrión)

2.-Estados Unidos

3.-Inglaterra

4.-México

5.-Emiratos Árabes Unidos

6.-Alemania

7.-India

8.-Brasil

9.-Argentina

10.-Arabia Saudita

Aficionados compran boletos para partido inaugural de Qatar 2022

Aunque las entradas individuales, especialmente las del partido inaugural y final, fueron de las más demandadas, los fanáticos (algunos de ellos mexicanos), también se animaron a comprar la serie de boletos (abonos) para equipos específicos, además de la serie de boletos para cuatro estadios.

Cabe señalar que para los residentes de Qatar, se mantiene un precio preferencial que comienza desde los 11 dólares (unos 220 pesos), mientras que un boleto para la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 puede alcanzar hasta los mil 500 dólares (unos 30 mil pesos).

Your chance to be there starts now! 🎟 🏆 #WorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 19, 2022

México aún no logra su pase directo a Qatar 2022

En la primera fase de venta se llegaron a solicitar hasta más de 17 millones de boletos para Qatar 2022 pero cuando se llegó a la fase de pago, fueron desechadas varias solicitudes, finalizando la venta 804 mil 186 entradas. Recordemos que recientemente, México logró sacar el triunfo en su visita a la cancha de Honduras con un gol de Edson Álvarez, pero aún no logran amarrar su pase directo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

La próxima fase de venta de boletos se abrirá el próximo día 5 de abril, una vez que se conozcan los equipos que están clasificados y cómo es que se jugará la fase de grupos en Qatar 2022.