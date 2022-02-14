Flechados en el mundo por el Día de San Valentín

Enamorados y amigos, de todas la edades y de varias partes del mundo festejan este 14 de febrero, que es conocido como el Día de San Valentín aunque también como el Día del Amor y la Amistad.

Día de San Valentín|SOE ZEYA TUN/REUTERS

Elefantes del amor en Tailandia

Más de 40 parejas tailandesas festejaron el Día de San Valentín, casándose pero tuvieron una compañía muy especial: elefantes.

La parejas montaron a dichos animales, después los elefantes desfilaron, todo fue amenizado por una banda musical, "teníamos la intención de casarnos hoy porque es el día del amor", dijo Thananya Bucha, una novia de 36 años.

Algunas parejas usaron ropa normal, otras siguieron las costumbres y vistieron trajes tradicionales tailandeses, unir sus vidas en este Día de San Valentín los llenó de felicidad, aunque algunos tuvieron un poco de temor, "Nunca antes había montado en un elefante. Tenía un poco de miedo, pero también estoy muy feliz", agregó Chayodom Homhual, un novio de 31 años.

Día de San Valentín|MONICAH MWANGI/REUTERS

Donar sangre, un acto de amor

En Kenia, las muestras de amor y amistad en este Día de San Valetín estuvieron unidas por la solidaridad, gracias a una campaña para donar sangre que lleva por tema: "Muestra tu amor, donando sangre".

Médicos organizaron las decenas de bolsas de sangre entergada por decenas de personas que participaron y quienes al final recibieron un ramo de rosas.

Día de San Valentín|MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

Menos muestras de amor y más Talibán en Afganistán

En Afganistán, los festejos por este Día de San Valentín se han reducido por el regreso del gobierno Talibán,q ue regresó al poder el 15 de agosto del año pasado.

Desde hace dos años, Samir y su pareja Maryam celebraban su amor yendo a comer a algún restaurante de Kabul, capital de Afganistán, sin embargo, hoy fue diferente, "ayer fuimos a hacer una reservación, pero lamentablemente no pudimos reservar en ningún restaurante debido a problemas de seguridad y amenazas", contó Samir Noori, habitante de la capital afagana.

Las ventas de algún regalo para este Día de San Valentín han disminuido, "ahora la gente no pone atención a todas estas cosas porque no tienen trabajo, ni dinero para eso", señaló Khalid Sangeen, quien vende flores en las calles de Kabul.