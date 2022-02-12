Lista para San Valentín la fábrica de chocolate más antigua de NY

Gotas de chocolate cubren malvaviscos caseros en forma de corazón; son creados en Li-Lac Chocolates en la ciudad de NY y están listos para San Valentín.

Tres días antes del Día de San Valentín, los empleados están ocupados decorando corazones de chocolate con chispas de colores, sumergiendo cerezas en chocolate y preparando relleno de toffee.

En NY la fábrica de chocolate más antigua está lista para San Valentín.

También están compitiendo para colocar chocolates en cajas rojas y doradas para la venta en línea y en las seis tiendas minoristas de la compañía.

Anwar Khoder / Maestro chocolatero:

He estado trabajando unas 18 horas al día, ya sabes, para satisfacer la demanda. Tenemos una línea realmente grande de chocolate fresco. Tienes como más de 120 artículos, y tenemos que mantenernos al día con todo esto.

El Día de San Valentín es una de las épocas más ocupadas del año para Li-Lac Chocolates.

"Desde una perspectiva comercial, es nuestra segunda fiesta más grande después de Navidad", dijo el presidente y copropietario Anthony Cirone. "Hacemos más ventas de chocolate en el Día de San Valentín y, de hecho, en Semana Santa que en cualquier otra época del año fuera de Navidad".

Li-Lac Chocolates ha estado operando desde 1923 y celebrará su 100 aniversario el próximo año.

"Chocolate de la vieja escuela" para San Valentín

Todo está hecho a mano utilizando las recetas originales de los fundadores de la década de 1920.

La compañía desarrolló su negocio en línea durante la pandemia de COVID-19.

Hoy, dice, está viendo crecer nuevamente las ventas en las tiendas, a medida que los turistas y los oficinistas comienzan a regresar lentamente a Manhattan.

A pesar de los desafíos para almacenar ciertas materias primas, la casa de chocolate espera ser optimista sobre sus perspectivas de ventas para estas fiestas.

"A la gente le encanta el chocolate, ya sabes, y es un pequeño descanso agradable y un placer para la gente", dijo Cirone.

La Federación Nacional de Minoristas espera que el gasto en el Día deSan Valentín de 2022 alcance los $23,900 millones, frente a los $21,800 millones de 2021.

Dice que los dulces, el chocolate, siguen siendo el artículo más popular, seguidos de las tarjetas de felicitación y las flores.

El Día de San Valentín podría mostrar que el chocolate son a prueba de pandemias y un poco de dulzura durante los tiempos difíciles es muy útil.