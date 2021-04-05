El mundo supera los 130 millones de contagios de Covid-19

Este lunes se superó la barrera de los 130 millones de casos de Covid-19 a nivel mundial, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) está en estado de alerta porque en los últimos siete días hubo más de 4 millones de contagios, algo que no ocurría desde mediados de enero.

Hasta ahora, son 2.84 millones de víctimas mortales los que ha dejado la pandemia, de los cuales 71 mil fueron registrados durante la semana pasada, tercera consecutiva en la que ha habido un incremento de muertes.

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SEMANA SANTA, MOTIVO DE ALARMA

El aumento en los cotnagios y las muertes por el virus SARS-CoV-2 ha causado preocupación, principalmente por el periodo vacacional de Semana Santa, pues se teme que los desplazamientos y reuniones familiares tragian más contagios.

Las zonas donde más se han incrementado los casos de coronavirus es en Asia y Medio Oriente, mientras que América y Europa mantienen cifras estables hasta el momento.

El caso de India es el más preocupante, pues los nuevos contagios están aumentando exponencialmente, a tal grado, que este lunes superaron los 100 mil nuevos casos en 24 horas, algo que no había ocurrido desde la llegada del virus a aquel país. Cifras del Ministerio de Salud de India señalaron que en el último día se registraron 103 mil 558 casos nuevos de coronairus, por lo que el número de casos contabilizados asciende a 12.5 millones de personas en el país.

Francia es otro de los países que ha tenido un aumento significativo de contagios en los últimos días, pues superó a Rusia en contagios y ya se posiciona como la cuarta nación con más casos registrados.

Por otra parte, las exitosas campañas de vacunación en Estados Unidos y Reino Unido han funcionado para evitar que las curvas de contagias aumenten, a diferencia de las olas de contagios anteriores, en las que ambos países fueron de los más afectados.

A nivel mundial se han administrado cerca de 650 millones de dosis de vacunas contra el Covid-19, con Estados Unidos como líder con 160 millones de dosis aplicadas, seguido por China, con 130 millones, mientras que la Unión Europea, en bloque, está apenas cerca de 80 millones de aplciaciones.

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