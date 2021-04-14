Murió Bernie Madoff, autor del mayor fraude financiero de la historia

Bernie Madoff, autor del mayor fraude financiero de la historia, falleció este miércoles a los 82 años de edad mientras cumplía una sentencia de 150 años en prisión, de acuerdo con medios locales.

El estafador murió en el Centro Médico Federal de la prisión de Butner, en Carolina del Norte, y el deceso fue confirmado por la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos. Hasta ahora, se desconoce la causa del fallecimiento.

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El fraude más grande en la historia de Wall Street

Madoff fue el autor del fraude financiero más grande en la historia, a través de un esquema Ponzi (fraude tipo pirámide), lo que representó pérdidas por 20 mil millones de dólares.

El estafador tuvo una exitosa carrera en Wall Street, donde se convirtió en leyenda por el rendimiento que ofrecía a sus inversores, entre los que destacaban el director Steven Spielberg, los actores Kevin Bacon y Kyra Sedgwick y el dueño de los Mets de Nueva York, Fred Wilpon.

Fue presidente del Nasdaq durante la década de los noventa, época en la que se hizo de casas de playa, botes y un lujoso penthouse en Manhattan.

Bernard L. Madoff, su nombre completo, fundó la empresa Madoff Investment Securities en 1960, pero se desconoce cuándo empezó a cometer los fraudes.

En una entrevista en 2013, cuando llevaba ya cuatro años preso, confesó que todo comenzó en 1987, aunque luego dijo que fue en 1992. Frank DiPascali Jr, ex gerente de cuentas de Madoff, señaló que los fraudes ocurrieron todo el tiempo, desde que él empezó a trabajar para la empresa en 1975.

La estafa consistía en que usaba el dinero de nuevos inversores para pagarle a los inversionistas anteriores, mientras él se beneficiaba con los el dinero que llegó antes. Se supone que en total habían 65 mil millones de dólares bajo la administración de la empreza, pero dos tercios de ese dinero en realidad eran cifras inventadas y declaradas por Madoff, el resto era la inversión inicial de los nuevos clientes.

Madoff fue arrestado en 2008 y se declaró culpable de 11 delitos graves en 2009, cuando ingresó a prisión.

Irving Picard, fideicomisario del tribunal encargado por el tribunal de recuperar los activos, junto con apoyo del Departamento de Justicia, recuperó parte importante del dinero que había desviado Madoff. Además, Securities Investor Protection Corporation, encargada de garantizar la seguridad financiera de inversionistas, pagó 600 millones de dólares en seguros a las víctimas del fraude.

Bernie Madoff confesó que inició su empresa con apenas 5 mil dólares que recaudó trabajando como salvavidas.

En febrero de 2020, Madoff solicitó a los tribunales su liberación anticipada de prisión, afirmando que tenía insuficiencia renal terminal y una esperanza de vida menor a 18 meses. La oficina del fiscal federal del distrito sur de Nueva York negó la solicitud señalando que "el crimen de Madoff no tenía precedentes en alcance y magnitud".

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