De pedir licencia para entrar a un reality a liderar un partido: La faceta de Jorge Kahwagi en la política mexicana

El senador Manuel Velasco Coello confirmó el sensible fallecimiento del exdiputado federal, empresario y exboxeador Jorge Kahwagi Macari. A través de un mensaje en sus redes sociales, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) expresó su profundo pésame por la partida de quien fuera su compañero de bancada en la Cámara de Diputados durante la LIX Legislatura (2003-2006). La noticia ha provocado una ola de reacciones entre políticos, deportistas y figuras de la vida pública, quienes recuerdan la faceta de un personaje polémico que desafió las dinámicas tradicionales del Congreso de la Unión.

La incursión de Jorge Kahwagi en el Poder Legislativo se convirtió en uno de los episodios más llamativos de la política mexicana moderna. Como coordinador del grupo parlamentario del PVEM y posteriormente integrante del partido Nueva Alianza (PANAL), el legislador atrajo de forma permanente los reflectores mediáticos. Su gestión estuvo marcada tanto por la controversia alrededor de sus ausencias para participar en programas de telerrealidad y peleas de boxeo profesional, como por la presentación de iniciativas estridentes en la tribuna de San Lázaro, entre las que destacaron debates pioneros en materia de salud pública y regulación sanitaria.

Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz.🕊️ pic.twitter.com/pFvkXv6KAG — Manuel Velasco (@VelascoM_) September 30, 2026

Extravagancia, ausencias y debates controvertidos en San Lázaro

Durante su gestión en San Lázaro, Kahwagi Macari rompió con el protocolo político habitual. Uno de los momentos de mayor tensión mediática ocurrió cuando solicitó licencia a su cargo parlamentario para aislarse en un famoso reality show de televisión, hecho que desató ácidas de la oposición y de la opinión pública respecto al compromiso legislativo. Del mismo modo, combinó su curul con su carrera como púgil profesional, subiendo al cuadrilátero ostentando la investidura de diputado federal. Terminó con un récord de una pelea, una victoria y cero derrotas.

El mundo del boxeo está de luto.



Falleció Jorge Kahwagi, quien dejó este mundo con un impresionante e inigualable récord de una pelea, una victoria y cero derrotas.

Aquí, su única pelea, aquella que paralizó a todo un país.



Descansa en paz, campeón. pic.twitter.com/IVV6l7U06u — 𝗗𝗘𝗥𝗘𝗦𝗜𝗠𝗜𝗢 Diario (@deresimio) September 30, 2026

Pese a los cuestionamientos por sus constantes licencias, Kahwagi promovió discusiones de alto perfil mediático durante su paso por las comisiones legislativas, empujando proyectos sobre salud, combate a las adicciones y eutanasia. Su partida cierra un capítulo del México político de principios de siglo, donde el carisma, el espectáculo deportivo y la gestión legislativa se entrelazaron en la figura de uno de los legisladores más singulares de la Cámara de Diputados.