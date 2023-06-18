En Ecuador, murió la mujer que despertó dentro del ataúd el día de su velorio

Murió Bella Montoya, la mujer de 76 años, a quien la semana pasada dieron por muerta en un hospital de Ecuador y despertó horas después dentro de un ataúd en su velorio.

La mujer estuvo en cuidados intensivos por varios días, hasta el pasado viernes cuando los médicos una vez más la declararon sin signos vitales, aunque en esta ocasión sí se aseguraron que ya estuviera sin vida.

La mujer estuvo siete días en condiciones críticas y con evento cerebrovascular isquémico, informó el Ministerio de Salud Pública de Ecuador.

“Recibió durante su estancia hospitalaria la atención médica integral y evaluación periódica por parte de especialistas del hospital. Así mismo, se desarrolló la respectiva auditoría médica para este caso”, compartió el Ministerio en un comunicado.

La familia de Bella Montoya confirmó la muerte de la mujer, explicó que volvieron a velarla y comenzaría de nuevo los trámites para registrar por segunda vez la muerte de la señora.

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Una mujer que fue declarada muerta por un médico, revivió en pleno sepelio ante la mirada de sus familiares, inmediatamente fue trasladado al hospital Martin Icaza donde la volvieron a atender, ocurrió en Babahoyo, Ecuador. pic.twitter.com/nYn0o5jDab — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 10, 2023

Añadió que después de que su mamá despertó dentro del ataúd, la llevaron de nuevo al hospital, donde les dijeron que estaba muy grave y que estaba sufriendo.

“El doctor dijo que mi mamá estaba mal. Que ella estaba muy delicada. Que ella estaba sufriendo de insuficiencia renal. Que no se podía salvar porque todo se estaba complicando y le dio un paro respiratorio”, dijo uno de sus hijos a la agencia CNN.

¿Cómo fue el caso de la mujer que despertó en su ataúd en Ecuador?

La semana pasada, una mujer revivió en medio de su velorio sorprendiendo a los amigos y familiares que estaban despidiéndola. El momento quedó grabado en un video que rápidamente se volvió viral.

Montoya fue dada por muerta en un hospital de Babahoyo; varias horas después, cuando ya se encontraba en el ataúd, sus familiares se dieron cuenta que aún tenía signos vitales.

En las imágenes se podía ver que la mujer respiraba con dificultad, abría la boca para jalar un poco de aire y golpeaba levemente el ataúd con la mano.