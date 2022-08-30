Mijaíl Gorbachov, ex presidente de la extinta Unión Soviética, murió este martes a los 91 años de edad, en el Hospital Central de Moscú, tras una larga lucha contra “una enfermedad grave”, informó la agencia rusa Tass

“Hoy por la noche (horario local), tras una larga enfermedad grave, Mijaíl Gorbachov murió”, informó Tass citando al hospital clínico central de Moscú.

¿Quién es Mijaíl Gorbachov?

Mijaíl Gorbachov fue el último líder de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). También es recordado por haberle puesto fin a la Guerra Fría sin derramamiento de sangre.

Mijaíl Gorbachov presentó su renuncia a la Unión Soviética en diciembre de 1991 luego de que la URSS se desintegrara.

¿Quién era Mijaíl Gorbachov, padre de la Perestroika?

Como presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov forjó acuerdos de reducción de armamento con Estados Unidos y asociaciones de las potencias occidentales para eliminar la Cortina de Hierro que dividió a Europa en la Segunda Guerra Mundial.

|Reuters

A diferencia de sus antecesores al frente del Kremlin, Mijaíl Gorbachov se abstuvo de utilizar la fuerza cuando las protestas a favor de la democracia se propagaron por las naciones que conformaban la Unión Soviética.

Cabe recordar que sus antecesores enviaron tanques para terminar los levantamientos en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968, con lo que eliminaron la aspiración de estas naciones de convertirse en repúblicas autónomas.

El derrumbe de la Unión Soviética con Mijaíl Gorbachov al frente

En 1991, 15 naciones de la Unión Soviética se desintegraron de forma caótica, a pesar de la lucha de Mijaíl Gorbachov para evitar el colapso.

Muchos rusos nunca perdonaron a Mijaíl Gorbachov por las turbulencias que desataron sus reformas, y consideraron que la subsiguiente caída de su nivel de vida era un precio demasiado alto a pagar por la democracia.

Tras visitar a Mijaíl Gorbachov en el hospital el 30 de junio, el economista liberal Ruslan Grinberg declaró al medio de comunicación de las fuerzas armadas Zvezda: "Nos dio toda la libertad, pero no sabemos qué hacer con ella".

Putin manda condolencias por muerte de Mijaíl Gorbachov

Vladimir Putin, presidente de Rusia, expresó su “profundo pesar” tras la muerte de Misajíl Gorbachov, informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Putin expresa su profundo pesar por la muerte de Misajíl Gorbachov, por la mañana enviará un telegrama de condolencias a sus familiares y amigos”, dijo Peskov, citado por la agencia Interfax.