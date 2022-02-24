¿Qué es la URSS y cuántos países formaron parte de ella?

En el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en redes sociales se viralizó el término URSS, debido a un posible interés de los internautas por saber qué es y cuántos países formaban este bloque.

La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) era un Estado federal que existió entre 1922 y 1991, lo formaban 15 repúblicas en un gobierno nacional, con economía centralizada.

¿Qué es y cuáles son los antecedentes de la URSS?

Sus antecedentes se remontan a 1917, cuando el pueblo ruso se opuso al zar Nicolás II y con la caída del imperio llegó al poder el Gobierno Provisional Ruso.

En marzo de 1918 se trasladó la capital de San Petersburgo a Moscú, cuatro meses después se aprobó la primera Constitución de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, explicó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Portal Académico del CCH.

Mediante la Constitución, el poder quedó en manos del Congreso de los Sóviets de todas las Rusias y del Consejo de Comisarios del Pueblo. Este último aparato se encargó de organizar el Partido Comunista Bolchevique, que desplazó a los Sóviets para controlar la nueva Rusia.

Vladimir Lenin era líder del Partido Comunista Bolchevique, entre sus miembros estaban los políticos Josef Stalin y León Trotsky.

¿Cuáles eran los países de la URSS?

Estos hechos se enmarcan en la guerra civil rusa, un conflicto armado entre 1917 y 1923 que terminó con el régimen del zar Nicolás II y llevó a la creación de un Estado llamado URSS.

A la URSS se unieron, en 1922, las Repúblicas de Rusia, la Transcaucásica, la de Ucrania y la de Bielorrusia, posteriormente se incorporaron los países de Uzbekistán y Turkmenistán, y en 1929, Tayikistán.

También se anexionaron Azerbaiyán, Georgia, Armenia, Kazajistán, Kirguistán en 1936, Letonia, Lituania, Moldavia y Estonia en 1940.

Tras la muerte de Lenin en 1924, Stalin dirigió la URSS con una industrialización a gran escala. Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) la Unión Soviética se enfrentó a Alemania y sus aliados, enfrentamiento del que salió victoriosa y la configuró como una potencia, junto a Estados Unidos (EU).

“La URSS y sus Estados aliados de Europa oriental, denominados Bloque del Este, estuvieron involucrados en la Guerra Fría, que fue una prolongada lucha ideológica y política mundial contra Estados Unidos”, según el Ministerio de Defensa español.

La Guerra Fría ocurrió entre 1945 y 1989, periodo en el que EU y sus aliados formaron la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); mientras la URSS creó el Pacto de Varsovia con países como Polonia y Hungría.

A finales de la década de 1980, Mijaíl Gorbachov, último líder soviético, promovió una reforma conocida como perestroika que buscaba la apertura económica y más desarrollo, pero la URSS se disolvió en 1991 y la Federación de Rusia asumió sus derechos y obligaciones.

|Reuters

El 25 de diciembre de 1991, Gorbachov anunció en televisión: “Por este medio interrumpo mis actividades como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas”.

Días antes, el 8 de diciembre, se firmó el Tratado de Belavezha, donde se estipuló que la URSS sería disuelta y la reemplazaría la Comunidad de Estados Independientes. Boris Yeltsin asumió como el primer presidente de la Federación Rusa.

