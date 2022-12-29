Murió Pelé: ¿Por qué le dicen así a Edson Arantes Do Nascimento?

Edson Arantes Do Nascimento, conocido como Pelé, el rey del futbol, murió este jueves tras una batalla contra el cáncer de colon que padecía, dejando un legado en el deporte del balompié. El futbolista fue reconocido mundialmente como Pelé aunque ese no era su nombre. Aquí te contamos por qué lo llamaban así.

El mundo del deporte está de luto tras la muerte de Pelé, uno de los mejores jugadores de futbol de todos los tiempos. Inició su carrera como futbolista a los 15 años de edad, a los 17 se convirtió en campeón del mundo con la selección de Brasil.

Durante su carrera deportiva, Pelé jugó mil 363 partidos y anotó 1281 goles, lo que lo convirtió en uno de los máximos goleadores en la historia.

Además, Edson Arantes Do Nascimento participó en cuatro Mundiales, donde anotó 12 goles. El rey del futbol ha sido el único jugador que ha ganado tres mundiales con su selección.

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La primera victoria mundialista de Edosn Arantes Do Nascimento fue en Suecia en 1958 con tan solo 17 años de edad. Tras ello, su fama creció hasta ser considerado una leyenda del deporte, incluso, para algunos, el mejor jugador de todos los tiempos. El segundo trofeo mundialista de Pelé llegó con Chile 62 y el tercero en México 70.

¿Por qué le llamaban Pelé al rey del futbol?

Edson Arantes Do Nascimento nació el 23 de octubre de 1940, en la localidad Tres Corazones, Brasil. Desde pequeño fue amante del futbol y mostró gran habilidad para ese deporte, al grado de convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.

En una entrevista, el tío de Pelé relató que el apodo con el que se le conoció a nivel mundial se lo pusieron desde niño, cuando él jugaba futbol en su barrio como portero, y lo hacía tan bien que lo comparaban con Bilé, un guardameta con el que jugó su padre.

Y aunque comenzaron a llamarlo Bilé, con el paso de los años, el apodo se transformó hasta llegar a la palabra Pelé, como se le conoció a nivel mundial.

