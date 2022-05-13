El presidente de Emiratos Árabes Unidos murió a los 73 años

Khalifa Bin Al Nahyan, presidente de Emiratos Árabes Unidos y ex gobernador de Abu Dabi, murió este viernes a los 73 años de edad, por lo que se declararon 40 días de luto nacional. Por el momento se desconocen las causas del deceso del jeque árabe, informó la agencia estatal de noticias WAM.

El Ministerio de Asuntos Presidenciales externó sus condolencias a la nación árabe e islámica y al mundo, por el fallecimiento del presidente de Emiratos Árabes Unidos.

Khalifa, nació en 1948, y llegó al poder en 2004 en el emirato más rico, Abu Dabi, posteriormente se convirtió en el jefe de Estado.

Bin Al Nahyan también formó la Fuerza de Defensa de Abu Dabi cuando fue gobernador, lo que representó el inicio del ejército de Emiratos.

|Reuters

El presidente de Emiratos Árabes Unidos se dejó ver poco en público desde el 2014, tras sufrir un derrame cerebral, y aunque las autoridades árabes informaron que el jeque había sido operado con éxito, sus salidas disminuyeron.

Incluso, Mohamed Bin Zayed, medio hermano del presidente fallecido, ejerció desde entonces como hombre fuerte del país y recibía a los dignatarios extranjeros.

¿Quién reemplazará al presidente de Emiratos Árabes Unidos?

De acuerdo con la Constitución de Emiratos Árabes Unidos, el vicepresidente y primer ministro, el jeque Mohammed bin Rashid al-Maktoum, gobernante actual de Dubái, actuará como presidente hasta que el consejo federal que agrupa a los gobernantes de los siete emiratos se reúna en un plazo de 30 días para elegir un nuevo presidente de la nación árabe.

No obstante, se espera que su medio hermano, el príncipe heredero Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, lo suceda como gobernante de Abu Dabi.

El jeque Mohammed bin Zayed ha sido el gobernante de facto de Emiratos Árabes Unidos, además es aliado de Estados Unidos, sobre todo después de que Khalifa sufrió el derrame cerebral en enero de 2014.