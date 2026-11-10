La Inteligencia Artificial da otro salto en México con la llegada de Muse, el nuevo agente personal de Meta, diseñado para resolver tus pendientes del día a día, pero ¿cómo funciona y que necesitas para activarla?
Sin necesidad de descargar aplicaciones extras, esta herramienta promete cambiar la forma en que organizas tu rutina directamente desde tu celular.
¿Qué es Muse de Meta y para qué sirve?
Muse es el agente de IA desarrollado por Meta. A diferencia de otros, esta herramienta está diseñada para ejecutar tareas de forma semiautónoma en nombre del usuario.
¿Qué tareas puede hacer Muse por ti?
Entre las tareas que puedes hacer con Muse son:
- Delegar tareas cotidiana.
- Administrar correo electrónico.
- Realizar reservas.
- Realizar seguimiento de precios.
Introducing Muse, your personal AI agent from Meta that gets things done across every part of life. Download the Muse app and get started: https://t.co/KBjYWfshGo https://t.co/1exp56xj93— Muse (@Muse) September 8, 2026
¿Cómo activar y usar Muse de Meta en México? Paso a paso
¡Toma nota! Para activar Muse en México, puedes acceder directamente a través de sus plataformas oficiales o integrarlo a tus servicios cotidianos; te compartimos el paso a paso.
- Ingresa a la plataforma: Entra a la web oficial de muse.ai o descarga su aplicación en tu celular (iOS o Android).
- Inicia sesión: Regístrate de forma gratuita conectando tu cuenta de Facebook o Instagram.
- Configura la privacidad: Ve al apartado de Data controls para elegir si deseas que tus datos entrenen a la IA.
- Define los permisos: Configura los accesos (como “Preguntar siempre”) antes de vincular tu correo o calendario.
- Conéctalo a WhatsApp (Opcional): Escanea el código QR desde la plataforma para agregarlo como un contacto en tus chats.
Muse también puede utilizarse en Facebook e Instagram.
¿Es gratis usar Muse en México?
El plan básico de Muse, el agente artificial de IA, es completamente GRATIS en México; sin embargo, Meta ofrece suscripciones opcionales con mayor capacidad o funciones adicionales.
Making a space is super easy. Describe what you want, Muse builds it into the app, and you can keep asking for changes as you go. https://t.co/lH7eBQZBtm— Muse (@Muse) November 6, 2026