Notas
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Esta es la millonaria cantidad que pagará Meta tras demanda
Meta llegó a un acuerdo de varios miles de millones de dólares para resolver demandas de 29 estados sobre la adicción y recolección de datos de menores en Instagram y Facebook.
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Inicia juicio contra Meta: Acusan a sus redes de provocar adicción en niños y adolescentes
Inició el juicio contra Meta, luego de que varios estados acusaron a la empresa de haber desarrollado sus redes sociales para favorecer la adicción entre niños y adolescentes.
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"Prefiero alzar la voz a ser cómplice": reportera denuncia presunta agresión sexual en evento del Ayuntamiento de Toluca
La reportera María Fernanda Fabela denuncia presunta agresión sexual mientras realizaba su trabajo en festival organizado por el Ayuntamiento de Toluca.
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¡No eres tú! Reportan caída global de Facebook
No eres tú, tu celular o tus datos, Facebook sufre caída global; usuarios reportan que no pueden ni iniciar sesión hoy 12 de junio 2026.
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¡De protocolo internacional! Policía mexicano le dice sus derechos en inglés a aficionado iraquí detenido en Guadalupe
En Nuevo León, un aficionado extranjero invadió la cancha de juego internacional; en su arresto, un policía de Guadalupe sorprendió al dirigirse a él.
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¡Cuidado si recibes este mensaje! Las nuevas alertas en Instagram, y Facebook para evitar fraudes, según Meta
Las estafas en redes sociales se han vuelto un problema para miles de usuarios en Facebook e Instagram, pero ¿cuáles serán las nuevas alertas de Meta?