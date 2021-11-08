Encuesta: Musk debería vender 10% de sus acciones de Tesla

El CEO de Tesla Inc, Elon Musk, debería vender alrededor del 10% de sus acciones en el fabricante de autos eléctricos, según el 57,9% de las personas que votó en una encuesta de Twitter en la que preguntó a los usuarios de la red social si debería deshacerse de la participación.

Musk, la persona más rica del mundo tuiteó el sábado que se desprendería del 10% de sus acciones si los usuarios aprobaban la propuesta en una encuesta.

La encuesta tuvo más de 3,5 millones de votos.

"Últimamente se habla mucho de que las ganancias no realizadas son un medio de elusión fiscal, sólo propongo vender el 10% de mis acciones de Tesla", dijo Musk en una publicación el sábado, y agregó que no recibe un salario en efectivo o una bonificación "de ninguna parte" y que sólo tiene acciones.

Al 30 de junio, la participación de Musk en Tesla ascendía a unos 170,5 millones de acciones y la venta del 10% equivaldría a cerca de 21,000 millones de dólares según el cierre del viernes, de acuerdo a cálculos de Reuters.

Musk había dicho que acataría los resultados de la encuesta.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021

Gravar activos de millonarios

La encuesta de Elon Musk se produce después de la propuesta en el Congreso de Estados Unidos, hecha por senadores demócratas, de gravar los activos de los multimillonarios para ayudar a pagar la agenda social y de cambio climático del presidente Joe Biden.

Musk ha criticado la propuesta diciendo: "Eventualmente, se quedan sin dinero de otras personas y luego van por ti".

El CEO de Tesla es una de las personas más ricas del mundo y propietario de varias empresas futuristas, incluidas SpaceX y Neuralink. Anteriormente había criticado el impuesto a los multimillonarios en Twitter.

"Tengan en cuenta que no recibo un salario en efectivo o un bono de ninguna parte. Solo tengo acciones, por lo que la única forma de pagar impuestos personalmente es vender acciones", dijo Musk en Twitter.