El Gobierno de la República de Naoero hizo oficial la modificación de la denominación oficial del país, dejando atrás la adaptación occidental Nauru para adoptar su nombre en idioma nativo. El presidente de la nación insular del Pacífico Sur, David Adeang, confirmó ante el Parlamento de Naoero el cierre de la transición institucional tras promulgarse la Enmienda Constitucional Número 2 de 2026.

Bajo este cambio jurídico, el nombre abreviado del país pasa a ser Naoero, el código internacional de tres letras se actualiza a NRO y el gentilicio oficial de sus 11.000 habitantes cambia de nauruano a dei-Naoero.

Naoero es un microestado insular ubicado en Oceanía, en medio del Océano Pacífico Sur justo al sur de la línea del ecuador, cuya superficie total es de apenas 21 kilómetros cuadrados. El territorio completo de este país es el equivalente a dos veces y media el Bosque de Chapultepec en la Ciudad de México (que cuenta con cerca de 8 kilómetros cuadrados en sus cuatro secciones lo que lo convierte en la república independiente más pequeña de todo el planeta.

El proceso legislativo para cambiar su nombre inició el 29 de enero de 2026 con la presentación de la iniciativa ante la asamblea nacional, aprobándose por unanimidad tras un periodo de consulta de 90 días y recibiendo la certificación del presidente del parlamento, Marcus Stephen, el pasado 13 de mayo. El ejecutivo nacional descartó someter la decisión a un referéndum popular tras considerar que Naoero no representa una denominación inédita para la población, sino un término histórico presente en el escudo nacional, la Constitución de Naoero y la convivencia comunitaria desde antes de la llegada de los administradores coloniales.

Buscan rescatar la identidad precolonial

La adopción de Naoero es para eliminar el error fonético que cambió su nombre, cuando navegantes y gobiernos extranjeros durante el siglo XVIII adaptaron el término original a Nauru porque les costaba mucho trabajo pronunciar correctamente Naoero.

La isla, que cuenta con una superficie de 21 kilómetros cuadrados y logró su independencia en 1968 tras administrarse bajo protectorados de Alemania, Australia, Japón y el Reino Unido, busca consolidar un proceso de descolonización toponímica para reflejar fielmente la herencia de sus ancestros.

Especialistas en geografía e historia de la Universidad de Tennessee explicaron que este tipo de modificaciones institucionales forman parte de un esfuerzo global de reparación lingüística para desmantelar las imposiciones culturales dejadas por los regímenes coloniales. Con esta medida, la nación insular se suma a revisiones toponímicas internacionales recientes, como la transición de Suazilandia a Esuatini en 2018 o la adopción de Türkiye por parte del gobierno turco ante la Organización de las Naciones Unidas.

Why in News?



➤ The Pacific island nation Nauru has officially changed its name to the Republic of Naoero, adopting the traditional spelling and pronunciation from its indigenous language.



➤ Old Name: Nauru

➤ New Official Name: Republic of Naoero

➤ Region: Pacific Ocean… pic.twitter.com/YAtZMZMnxL — Raj Malhotra (@Rajmalhotrachd) August 5, 2026

El cambio de nombre también es para crecer económicamente

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Naoero emitió las notificaciones diplomáticas correspondientes a los organismos multilaterales, la Organización de las Naciones Unidas y los gobiernos aliados para actualizar los registros cartográficos, sistemas aeroportuarios y listas oficiales de Estados soberanos. Las autoridades aclararon que la bandera nacional, el himno y los símbolos patrios mantendrán su diseño actual sin sufrir alteraciones gráficas.

El presidente David Adeang enfatizó que esta nueva etapa busca impulsar el desarrollo sostenible, la educación y la salud de la población en un contexto posminero. Tras agotar sus reservas históricas de fosfato y diversificar su economía hacia la custodia de centros de procesamiento migratorio para Australia, Naoero proyecta el fortalecimiento de su soberanía nacional y el fomento del orgullo patriótico entre las futuras generaciones de ciudadanos dei-Naoero.