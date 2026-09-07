INE buscará detectar “narcocandidatos”, aunque no podrá bajar a ninguno de la contienda

El Instituto Nacional Electoral (INE) instaló la Comisión de Verificación de Candidaturas, un mecanismo con el que busca revisar la integridad de quienes aspiran a competir por cargos de elección popular y reducir el riesgo de que el crimen organizado se infiltre en los procesos electorales.

La comisión estará integrada por tres consejeros electorales: Arturo Chávez, quien la preside; Norma de la Cruz y Uuc-kib Espadas. De acuerdo con los lineamientos aprobados, sus sesiones serán privadas y la información que se obtenga mediante las instituciones de seguridad tendrá carácter estrictamente confidencial.

#BoletínINE 📄 | Se instala la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE, y aprueba sus Lineamientos.



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Partidos deberán solicitar la verificación de sus aspirantes

Uno de los puntos establecidos por la comisión es que la revisión de integridad también podrá realizarse a precandidaturas de los partidos políticos, pero únicamente cuando sean los propios institutos políticos quienes soliciten la verificación.

Esto significa que la revisión no operará de manera automática sobre todos los aspirantes. Los partidos tendrán un papel central al decidir qué precandidaturas quieren someter a este procedimiento.

La información obtenida a partir de las instituciones encargadas de seguridad tampoco estará disponible para los consejeros electorales. El objetivo, de acuerdo con lo expuesto por la comisión, es mantener bajo reserva los datos relacionados con los antecedentes o historial de los aspirantes.

La comisión no podrá cancelar candidaturas

Arturo Chávez fue enfático al explicar uno de los principales alcances del mecanismo: los resultados de la verificación no podrán utilizarse por sí mismos para impedir legalmente que una persona sea candidata.

La decisión final sobre las postulaciones seguirá correspondiendo a los partidos políticos. Por ello, la comisión funcionará como una instancia de verificación de información, pero no como una autoridad con capacidad para retirar candidaturas.

Este punto marca una diferencia importante frente a la percepción de que el INE podría convertirse en un filtro capaz de bloquear directamente a los llamados “narcocandidatos”.

INE recuerda la violencia política registrada en 2024

Durante la instalación, Chávez recordó que 2024 fue el año con mayor violencia política en el país, con un registro de 659 ataques contra políticos e instalaciones partidistas.

De acuerdo con el dato expuesto por el presidente de la comisión, alrededor del 80 por ciento de esos ataques estuvieron dirigidos al ámbito municipal, lo que coloca a los gobiernos locales y a quienes participan en procesos electorales municipales como un punto particularmente relevante dentro del problema de la violencia política.