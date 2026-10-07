¡El cártel gobierna! Así ha incrementado el narcoterrorismo en México

El narcoterrorismo en México continúa siendo un problema para la población. Y es que, a través de coches bomba, minas antipersonales, drones con artefactos explosivos y armamento de alto poder los por grupos criminales aterrorizan en distintos puntos de México.

Estas agresiones han tenido como blanco a policías, militares y también a población civil, además de provocar daños materiales y generar temor en las comunidades donde ocurren. Entre los casos se encuentran el ataque con un coche bomba en Coahuayana, Michoacán, en diciembre de 2025, que dejó seis personas muertas, así como diversos ataques con explosivos registrados en Zacatecas.

Samuel González alerta por actos de terrorismo

Samuel González, exzar antidrogas de México, señaló que durante los últimos cuatro años se han registrado incrementos importantes de este tipo de violencia. De acuerdo con su análisis, la disputa de los grupos criminales por el control territorial ha llevado a la realización de actos que considera terroristas. “No solamente son narcoterrorismo. Son delitos de lesa humanidad”, afirmó el exfuncionario.

El uso de la palabra “terrorismo” o “narcoterrorismo” forma parte de un debate sobre cómo deben clasificarse estos ataques, ya que no todos los hechos mencionados tienen necesariamente esa clasificación legal en las investigaciones correspondientes. Sin embargo, la utilización de explosivos, minas y drones por parte de organizaciones criminales ha evidenciado la capacidad de estos grupos para realizar ataques contra fuerzas de seguridad y generar miedo entre las personas.