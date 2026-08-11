Negociaron metralletas y lanzagranadas: Ellos son los 4 miembros del CJNG detenidos y acusados por EU de narcoterrorismo

Cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) enfrentan cargos en Estados Unidos por su supuesta participación en una operación internacional para intercambiar fentanilo y metanfetamina por armas de alto poder, según una acusación formal presentada ante las autoridades estadounidenses.

El documento identifica a los señalados como Edgar Alejandro López Velasco, Noé Díaz Jiménez, Leobardo Gaxiola López y José Miguel Alvarado Morales. La fiscalía estadounidense sostiene que los cuatro están vinculados con el CJNG, calificada como organización terrorista extranjera.

Así operaba la red internacional del CJNG entre México, Estados Unidos y República Checa

De acuerdo con la acusación, López Velasco habría actuado como representante de un integrante de alto nivel del CJNG. Las autoridades también señalan a Díaz Jiménez como presunto traficante de fentanilo y responsable de un laboratorio dedicado a la producción de opioides sintéticos en México.

Por su parte, Gaxiola López habría participado como intermediario en operaciones de compra y venta de narcóticos y armas. Alvarado Morales presuntamente representaba a otro miembro de alto rango dentro de la estructura del cártel.

La fiscalía estadounidense sostiene que los acusados coordinaron distintas actividades relacionadas con el tráfico de drogas, armas y artefactos explosivos, con operaciones que involucraban a México, Estados Unidos y la República Checa.

Tráfico de armas: el arsenal de origen checo que el CJNG intentó comprar

En febrero de 2026, López Velasco y Díaz Jiménez presuntamente negociaron la compra de ametralladoras y dispositivos destructivos de origen checo para enviarlos a México. Según la acusación, los implicados pretendían utilizar ese armamento en actos violentos contra cárteles rivales, civiles, policías y elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas.

El arsenal incluía distintos tipos de ametralladoras, lanzagranadas propulsados por cohete, morteros, municiones y otro tipo de armas de fuego.

Como forma de pago, los acusados habrían utilizado cargamentos de fentanilo y metanfetamina que ingresaron a Estados Unidos para su posterior distribución. La acusación no detalla el valor total de las armas ni la cantidad exacta de drogas involucradas en las operaciones señaladas.

Detención en República Checa y golpe al laboratorio de fentanilo del CJNG en Zapopan

Las autoridades checas arrestaron a los cuatro presuntos integrantes del CJNG en junio de 2026. Posteriormente, el 12 de junio, autoridades mexicanas desmantelaron el supuesto laboratorio de opioides sintéticos de Díaz Jiménez en Zapopan, Jalisco.

López Velasco y Alvarado Morales ya fueron presentados al Distrito Medio de Florida, donde comparecieron inicialmente ante un juez y están bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

La acusación también informa que Estados Unidos busca una orden para decomisar los recursos y ganancias presuntamente obtenidos mediante las actividades criminales imputadas. De ser encontrados culpables, los cuatro detenidos podrían enfrentar penas de cadena perpetua.

