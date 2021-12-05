VIDEO: La NASA muestra cómo se vio el eclipse en la Antártida

Antártida tuvo la oportunidad de apreciar un eclipse solar total y dejó espectaculares imágenes del momento en que la luna se alineó en medio la Tierra y el Sol, y la NASA compartió las fotografías.

En esos instantes de oscuridad, se puede observar la corona del Sol, la capa externa del astro que no es visible a simple vista en un día normal.

El eclipse total de Sol fue un evento muy esperado por los científicos, pues este fenómeno en la Antártida solo ocurre cada dos décadas, es decir que el próximo se podrá apreciar hasta el año 2039, aproximadamente.

Aunque solo Antártida quedó completamente a oscuras, algunos países lograron apreciar un eclipse parcial, el cual implica que el Sol solo presentó una sombra oscura en una parte de su superficie.

Algunas zonas de Sudáfrica, Chile, Nueva Zelanda y las islas Malvinas, entre otras, se logró percibir un eclipse parcial.

Cómo fue el eclipse solar en México

En México, el eclipse inició alrededor de las 00:30 horas de este sábado 4 de noviembre y llegó a su fase máxima a las 01:44 horas, cuando una parte de la tierra se oscureció durante un minuto y 54 segundos.

La NASA indicó que durante el eclipse, el cielo se volvió muy oscuro, como si fuera el amanecer o el anochecer. En algunos lugares, las condiciones meteorológicas permitieron ver la corona del Sol, o su atmósfera exterior.

En muchos de estos lugares, el eclipse ocurrió antes, durante y después del amanecer o el atardecer. Por lo que los observadores debían tener una vista despejada del horizonte durante el amanecer o el atardecer para poder ver el eclipse.

Imágenes Exclusivas/ A solo 1000 km del Polo Sur y con nuestros 🛩 DHC-6 Twin Otter operando, así se vio el #eclipse solar en la Estación Científica Conjunta #GlaciarUnión ❄️ esta madrugada.#FAChContigo pic.twitter.com/C2GoYBUfti — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) December 4, 2021

La NASA transmitió el eclipse solar total desde el glaciar Unión, en la Antártida, a través de YouTube. Esta transmisión fue cortesía de Theo Boris y Christian Lockwood de la Expedición Antártica JM Pasachoff.

La transmisión dejó espectaculares imágenes del fenómeno, las cuales se compartieron a través de redes sociales, donde las personas pudieron apreciar cómo se llevó a cabo el evento astronómico.

