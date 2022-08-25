NASA comparte foto del lago Powell casi sin agua por la sequía

La NASA publicó una fotografía del lago Powell, el segundo más grande de Estados Unidos, que luce prácticamente sun agua luego de registrar su nivel más bajo de agua desde 1967, debido a las extremas sequías.

El lago Powell está ubicado en los estados de Arizona y Utah, regiones que han sido golpeadas por severas sequías en los últimos tres años, y actualmente solo está lleno al 26 por ciento de su capacidad.

Por lo que los satélites de la NASA tomaron una fotografía de cómo luce el lago Powell y la compararon con una imagen del 2017, lo que dejó al descubierto una notoria y preocupante diferencia en el nivel del agua.

La NASA explicó que se eligieron las imágenes de 2017 porque fue el año en que el lago Powell lució con los niveles más altos de la última década, donde alcanzó 3633.04 pies. Para el 6 de agosto de 2022, llegó a 3535.30 pies, es decir que tuvo una disminución de 98 pies.

Cómo afecta a México sequía en lago Powell

La disminución de agua en el lago Powell afecta el almacenamiento en lago Mead y a todo el sistema del río Colorado, agua que también se distribuye a México gracias al Pacto del Río Colorado de 1922.

Debido a los tres años de intensas sequías en el suroeste de Estados Unidos, los administradores federales del agua tuvieron que reducir la cantidad del líquido que se repartirá en los estados alrededor de la cuenca del río Colorado para el 2023 por la sequía actual.

El Departamento del Interior de Estados Unidos informó que pare el siguiente año, Arizona recibirá un 21 por ciento menos de agua del sistema del río Colorado el próximo año; Nevada recibirá un 8 por ciento menos; y México obtendrá un 7 por ciento menos.

Además, algunas proyecciones alertan que para los primeros días del 2023 el agua en el lago Powell podría descender 3522 pies.

