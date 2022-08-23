VIDEO: Descubren huellas de dinosaurios en un río seco de Texas

El Parque Estatal del Valle de los Dinosaurios en Texas informó que debido a la sequía en Estados Unidos, un río en el estado quedó sin agua revelando huellas de dinosaurios de hace unos 113 millones de años.

Mediante un comunicado, el parque de Texas compartió que “los dinosaurios dejaron huellas en el barro a la orilla de un antiguo océano. Hoy puede caminar sobre sus huellas en el lecho del río Paxuly”.

Encuentran huellas de dinosaurios en Texas

Las autoridades del parque de Texas agregaron que las huellas de dinosaurio se descubrieron recientemente en diferentes partes del río. Explicaron que las pisadas pertenecen al Acrocanthosaurus, que llegaba a medir 4.5 metros y pesaba cerca de siete toneladas.

Otras de las huellas halladas en el río de Texas fue el Suroposeidon, un dinosaurio con una altura de 18 metros y un peso de 44 toneladas.

En un video compartido en redes sociales, se pudieron apreciar las marcas de quejaron los dinosaurios en las orillas del río que luce sin agua en gran parte del arroyo debido a las sequía extrema que azotó al estado.

Una persona grabó el video donde se ven las huellas de los dinosaurios y mientras lo hacía explicó que las marcas pertenecían a terópodos, debido a que solo se ven tres dedos. Destacó que muchas de las pisadas llevaban cientos de años ocultas bajo el agua.

Cabe resaltar que en el parque hay otras huellas visibles, ya que éste se fundó en 1972 con el objetivo de preservar estos sitios valiosos donde se encuentran pruebas de la existencia de estos animales.

En 1908 se descubrieron las primeras huellas de un dinosaurio debido a una importante inundación en la zona, varios años después, en 1937, un hombre que recolectaba fósiles encontró varias pisadas más.

Sin embargo, las que hallaron recientemente, no se habían visto debido a que se encontraban debajo del río, pero ahora que la sequía dejó sin agua al arroyo aparecieron nuevas muestras de estos animales.