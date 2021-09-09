Mars Dune Alpha, hábitat que NASA prepara para vivir en Marte

El hábitat espacial Mars Dune Alpha, es una base espacial que le permitirá a los astronautas descansar y refugiarse de las condiciones ambientales extremas que se registran en el denominado "Planeta Rojo".

Hábitat espacial para vivir en Marte

Actualmente, una réplica del complejo Mars Dune Alpha se encuentra en construcción en el Johnson Space Center en Houston, Texas y se espera que esté terminada (lista para ser utilizada) para el mes de enero del año 2022.

La base espacial para habitar en Marte, tendrá cerca de 160 metros cuadrados (una tercera parte de una cancha de básquetbol), con diversas habitaciones para cada astronauta (que les otorgará cierta privacidad frente a su habitual práctica), contará con dos baños, una enfermería, un gimnasio, además de varias zonas de trabajo.

Cabe señalar que tanto la iluminación como la temperatura y los niveles de ruido, pueden ser programados para que se adapten a los ritmos circadianos de los "ocupantes" del singular hábitat espacial. El tamaño de los techos es variado para evitar la "monotonía espacial", además de la fatiga. La meta es que los astronautas puedan "liberarse" de los retos mentales y físicos de una estancia prolongada en el "Planeta Rojo".

Would you like to live on Mars for a year?



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Un complejo espacial con llamativo diseño

El diseño de este hábitat espacial es lo que más llama la atención. El responsable es el arquitecto colombiano Julián Andrés Ocampo Salazar, quien en octubre del año 2020, sorprendió con sus diseños de Olympus, el hábitat que creó para habitar en la Luna y que ahora tuvo que tomar en cuenta los diversos desafíos que se podrían enfrentar en el "Planeta Rojo".

NASA evaluará comportamiento de sus astronautas en Mars Dune Alpha

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), evaluarán el comportamiento de sus astronautas dentro del hábitat espacial que tendrá 4 tripulaciones en un periodo de 4 años en pruebas.

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Julián Andrés Ocampo Salazar, Arquitecto colombiano:

"La idea es estudiar por medio de este hábitat, el comportamiento humano, las necesidades energéticas, las necesidad de la comida, las necesidades del espacio, todo ese tipo de cosas. Entonces, los datos y lo que se aprenda en este hábitat análogo informará los requerimientos para un diseño que ya iría en la superficie de Marte".

#AlAire #6AM | “Trabajamos con la NASA en el proyecto de construcción de un hábitat en la luna”



Julián Andrés Ocampo Salazar, arquitecto Colombiano, que lideró el equipo que diseñó el hábitat que usaría la NASA en la Luna. https://t.co/AOANDC8ZeZ pic.twitter.com/vctdwRlY3y — Caracol Radio (@CaracolRadio) October 6, 2020

Las pruebas en la réplica del Mars Dune Alpha, permitirán analizar más a fondo el cómo sería vivir en Marte y preparar a los astronautas para el momento es que tengan que vivir en ese punto del universo, además de valorar los efectos de las largas estancias en misiones espaciales a mediano y largo plazo.