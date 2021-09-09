El incidente se centró en el módulo Zvezda construido por Rusia informan los medios rusos. Se activaron las alarmas en la Estación Espacial Internacional.

Se informó que el olor a plástico quemado se había extendido desde la sección rusa hasta el segmento estadounidense.

La estación espacial ha sufrido una serie de fallas a lo largo de los años y un funcionario ruso advirtió recientemente sobre hardware obsoleto y sistemas defectuosos que incluyen fugas de aire, motores con fallas y grietas.

Los sistemas volvieron a la normalidad.

La agencia espacial rusa, Roscosmos, dijo más tarde que todos los sistemas volvieron a la normalidad.

Según informó Roscosmos, para eliminar la posible contaminación por humo por parte de la tripulación, se encendió un filtro agregado para limpiar la atmósfera.

No obstante, Todos los sistemas funcionan con normalidad y la composición del aire a bordo de la estación corresponde a los parámetros estándar, aseguró Roscosmos en su cuenta de Twitter.

Más tarde se realizará una caminata espacial

La agencia espacial estadounidense, Nasa, dijo que una caminata espacial planeada para más tarde el jueves aún continuaría, según el medio de comunicación ruso Ria Novosti.

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Dos cosmonautas rusos están listos para llevar a cabo trabajos en el módulo científico de Nauka entregado recientemente.

Equipos y hardware obsoletos

El funcionario ruso Vladimir Solovyov dijo a los medios estatales el 1 de septiembre que la EEI podría sufrir fallas irreparables debido a equipos y hardware obsoletos.

Al menos el 80 por ciento de los sistemas en vuelo en el segmento ruso habían pasado su fecha de vencimiento, dijo Solovyov, ingeniero jefe de la compañía espacial Energía, a los medios estatales. Energía es el desarrollador líder de los módulos de Rusia.

El módulo de servicio de Zvezda, parte del segmento ruso de la Estación y que fue lanzado al espacio en el año 2000, ha experimentado varias fugas de aire en los últimos años. Hace dos meses, se acopló a la Estación el nuevo módulo ruso Nauka. Horas después del atraque, todo el complejo orbital alteró su órbita después de que los propulsores de Nauka se volvieran a encender de manera imprevista.

La Estación Espacial Internacional se construyó en 1998 como parte de un proyecto conjunto entre Rusia, Estados Unidos, Canadá, Japón y varios países europeos y se diseñó originalmente para una vida útil de 15 años.

En abril, el viceprimer ministro de Rusia, Yuri Borisov, dijo a la televisión estatal que el metal envejecido en la estación podría "llevar a consecuencias irreversibles, a una catástrofe. No debemos permitir que eso suceda".

EEI no sería capaz de operar más allá de 2030.

Roscosmos dijo el año pasado que la fatiga estructural significaba que la Estación Espacial Internacional no sería capaz de operar más allá de 2030.

En julio, un mal funcionamiento provocó que los propulsores a reacción del módulo Nauka se dispararan sin previo aviso, desestabilizando la EEI.

Rusia dijo en abril que podría abandonar la EEI y construir su propia estación espacial para 2030, aunque no se ha finalizado nada.

Actualmente hay siete astronautas a bordo de la EEI, dos de Rusia, tres de Estados Unidos, uno de Francia y uno de Japón.

