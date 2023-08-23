NASA inicia el proyecto DAGGER; busca prevenir devastadoras tormentas solares

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), trabaja en mecanismos que permitan conocer los misterios del espacio, capturar imágenes de otros planetas o estrellas y también generar sistemas que puedan alertar sobre las tormentas solares que afectan a la Tierra, para esto se basaron en el proyecto DAGGER.

Las tormentas solares son una amenaza constante para los humanos, se reflejan en afectaciones severas en las redes eléctricas, interrupciones en el GPS, el colapso de internet e incluso se refleja en las finanzas mundiales, pues trae pérdidas económicas, pero en qué consiste el proyecto DAGGER de la NASA?

¿Qué es el proyecto DAGGER?

La NASA apuesta por la innovación, y en esta ocasión el proyecto DAGGER es el primero en hacer uso de la Inteligencia Artificial (IA) para estimar pronósticos más reales sobre las tormentas solares y de esta manera lograr ser más precisos en los sitios del mundo que podría afectar.

"Con esta IA, ahora es posible hacer predicciones globales rápidas y precisas e informar decisiones en caso de una tormenta solar, minimizando así -o incluso previniendo- la devastación para la sociedad moderna", dijo Vishal Upendran del Centro Interuniversitario de Astronomy and Astrophysics in India.

¿Cómo funcionará el modelo DAGGER de la NASA?

Se espera que el proyecto DAGGER sea perfeccionado en los próximos años, el objetivo es que se instalen sirenas en las centrales eléctricas y centros de control de satélites ubicados en todo el mundo para advertir cuando esté por iniciar una tormenta solar.

Científicos agregaron que el modelo contra las tormentas solares se basará en códigos abiertos que serán instalados en redes eléctricas, controladores de satélites, empresas de telecomunicaciones; esto servirá para que las personas puedan proteger sus archivos ante un inminente golpe en las conexiones mundiales.

¿Qué son las tormentas solares?

Las tormentas solares son fenómenos que ocurren cuando el Sol emite una cantidad de partículas cargadas acompañadas de radiación electromagnética dentro del campo terrestre.

Estas tormentas solares generalmente se originan a partir de eventos en la superficie del Sol, específicamente por erupciones solares y corrientes de viento solar.