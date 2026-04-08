Desde el lado oculto de la Luna: la imagen que sorprende al mundo previo al inminente regreso de Artemis II

La misión Artemis II de la NASA continúa haciendo historia; después de completar con éxito su sobrevuelo lunar, la tripulación captó una impresionante fotografía de la Vía Láctea, una imagen que ha sido descrita por los propios astronautas como “salida de la ciencia ficción”.

Desde la nave Orion, los astronautas compartieron una vista única: la superficie de la Luna en primer plano y, al fondo, la inmensidad de nuestra galaxia, un espectáculo que muy pocos humanos han presenciado.

Sky full of stars.



Following a successful lunar flyby, the Artemis II astronauts captured this breathtaking photo of our galaxy, the Milky Way, on April 7, 2026. pic.twitter.com/pzqcLZNB71 — NASA (@NASA) April 8, 2026

Misión Artemis II: ¿Por qué esta imagen de la Vía Láctea es tan importante?

La fotografía capturada por la tripulación de Artemis II no solo es visualmente impactante, sino también simbólica, ya que epresenta el avance de la exploración humana más allá de la órbita terrestre. Durante el día siete de misión, los astronautas lograron documentar:

El lado oculto de la Luna



Un eclipse solar visto desde el espacio



Una vista clara de la Vía Láctea desde la cercanía lunar.



Según la NASA, estas imágenes ayudan a inspirar futuras misiones, además de que acercan al público a la exploración espacial real.

“You can see the surface of the Moon…we just went sci-fi.”



On flight day seven, images from our @NASAArtemis II crew amazed, turning science fiction to reality. From the lunar far side to a solar eclipse from the Moon, the views are EVERYTHING. No pressure to pick a favorite. pic.twitter.com/sHGfknqwW1 — NASA (@NASA) April 8, 2026

¿Dónde se encuentra Artemis II este miércoles?

Hasta este miércoles 8 de abril de 2026, la cápsula espacial Orión ya ha completado su trayectoria alrededor de la Luna y se encuentra en fase de regreso hacia la Tierra.

La misión sigue el plan establecido por la NASA, que contempla un viaje de varios días tras el sobrevuelo lunar, utilizando maniobras de asistencia gravitacional para optimizar el retorno. Actualmente, la nave se desplaza en el espacio profundo, alejándose progresivamente de la órbita lunar y acercándose a nuestro planeta.

¿A qué hora regresa Artemis II a la Tierra?

De acuerdo con el cronograma oficial de la NASA, el reingreso de Orión a la Tierra está previsto para el jueves 10 de abril de 2026, en un horario aproximado por confirmar dependiendo de las condiciones de la misión.

El amerizaje de la nave Orión se realizará en aguas del océano, donde equipos de recuperación estarán listos para asistir a la tripulación.

Artemis II: Una misión que redefine la exploración espacial

La misión Artemis II es la primera misión tripulada del programa Artemis y marca el regreso de astronautas a las cercanías de la Luna desde las misiones Apolo.

Las imágenes recientes, incluyendo la de la Vía Láctea, no solo son un logro técnico, sino también un recordatorio del potencial humano para explorar el universo. En medio de estos avances, surge una reflexión inevitable: si hoy podemos ver nuestra galaxia desde la Luna, ¿qué veremos cuando el ser humano llegue a Marte?