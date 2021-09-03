NASA inicia pruebas de taxis aéreos que podrían funcionar en EUA

La agencia espacial NASA comenzó con las pruebas de vuelo de un avión de despegue y aterrizaje vertical totalmente eléctrico (eVTOL), el cual podría marcar el inició de los taxis aéreos en Estados Unidos.

Estas pruebas con la aeronave forman parte de su Campaña Nacional de Movilidad Aérea Avanzada (AAM, por sus siglas en inglés), se realizarán hasta el 10 de septiembre en una base de California.

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La agencia espera que en un futuro este tipo de aviones funcionen como taxis aéreos en las ciudades de Estados Unidos y sus áreas circundantes, los que agregarán “otro modo de transporte para mover personas y mercancías”.

En un comunicado, la NASA explicó que la ronda de pruebas con la aeronave arrojará datos acústicos y de rendimiento del vehículo para su uso en el modelado y simulación de conceptos futuros del espacio aéreo.

“Estos escenarios de prueba ayudarán a informar las brechas en los estándares actuales para beneficiar el progreso de la industria en la integración de vehículos AAM en el espacio aéreo”, indicó la agencia.

Dicho progreso podrá ser realidad en un futuro, cuando el avión eléctrico eVTOL, destinado a servir como un servicio comercial de pasajeros, entre en funcionamiento real, ayudando a descongestionar las vialidades por medio de un servicio más rápido.

Flight testing begins with Joby's all-electric vertical takeoff and landing aircraft. ✈️



As part of @NASAaero's Advanced Air Mobility National Campaign, the data collected will help bring future airspace concepts to life. Find out more: https://t.co/Yh2y4alPB8 pic.twitter.com/0fHkDj6dDK — NASA (@NASA) September 1, 2021

Drones capaces de entregar paquetes, otro plan a futuro de la NASA

Las pruebas de esta aeronave permitirán a la NASA recopilar información sobre cómo se mueve el vehículo, cómo suena y su forma de comunicación con los controladores aéreos.

Con los resultados de estas pruebas, la NASA realizará nuevos ejercicios, en escenarios de vuelo más complejos y con otras aeronaves, lo que será fundamental para avanzar en su objetivo de tener taxis aéreos en Estados Unidos.

Para esos ejercicios con el avión eVTOL, desarrollado por la empresa Joby Aviation en colaboración con la agencia espacial, se construirá una matriz de 50 micrófonos para medir el perfil acústico de la aeronave en diferentes fases de vuelo.

“Cuando esté completamente integrado en el espacio aéreo nacional, AAM proporcionará un sistema eficiente para el transporte de pasajeros y carga, y otras aplicaciones de interés público. Este sistema podría incluir aviones como drones de entrega de paquetes, taxis aéreos y vehículos de transporte médico”, aseguró la NASA.

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