Acusan de tráfico de personas a 9 egipcios por naufragio en Grecia

En Grecia los 9 detenidos que estarían involucradas con el naufragio de una embarcación con cientos de personas indocumentadas que murieron en las costas Sur de Grecia, el miércoles pasado recibieron de la justicia griega prisión preventiva por acusaciones relacionadas con el tráfico ilegal de personas.

Los detenidos de nacionalidad egipcia, son hombres de edades comprendidas entre los 20 y los 40 años. La justicia les fincó además los delitos de crear una organización criminal y de homicidio negligente. Durante la audiencia que duró mas de 10 horas, los acusados se declararon no culpables, no obstante enfrentan penas de hasta cadena perpetua.

Uno de los peores naufragios en la Costa Griega

De acuerdo con las investigaciones, el barco zarpó de costas egipcias con destino a Tobruk al oeste de Libia donde embarcaron migrantes de distintas nacionalidades y tenía como destino la costa de Italia. El barco pesquero que iba sobrecargado se hundió en aguas profundas a 80 kilómetros aproxidamente de Pylos en el sur de Grecia.

104 personas fueron rescatadas con vida en su mayoría eran de Siria, Egipto y Pakistán. El número de fallecidos no ha podido ser confirmado pero se calcula entre 400 y 700. Los migrantes, entre los que viajaban familias con niños, no llevaban salvavidas y habrían pagado alrededor de cuatro mil dólares por la peligrosa travesía en búsqueda de mejore oportunidades.

En el rescate de los sobrevivientes participaron varias embarcaciones particulares y de ayuda que estaban cerca entre ellas, el "Mayan Queen IV" un yate de bandera mexicana.

Cuestionan la respuesta de guardacostas griegos

🗓#DíaMundialdeLosRefugiados

Hace apenas unos días fue noticia otra tragedia en la que más de 70 migrantes murieron tratando de llegar a Europa en un naufragio en Grecia. Cientos de personas más siguen desaparecidas en el mar después de que el barco pesquero superpoblado volcara. pic.twitter.com/165VK9l4zc — Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) June 20, 2023

Grupos proinmigrantes han denunciado que los guardacostas griegos no actuaron a tiempo para rescatar a los migrantes y que podrían haberlo hecho antes de que el barco se hundiera, y se defienden diciendo que la tripulación rechazó su ayuda porque intentaban llegar a su destino en Italia. También argumentaron del peligro que significaba intentar desalojar a cientos de personas del barco en medio de lo que sería un caos.