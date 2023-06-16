Se han realizado nueve arrestos por un naufragio mortal de migrantes frente a la costa de Grecia que mató a 78 personas, dijo este jueves un funcionario del ministerio de transporte marítimo griego.

Los sospechosos fueron escoltados desde el cuartel general de la guardia costera en la ciudad de Kalamata, donde los sobrevivientes del naufragio fueron llevados a tierra.

Los informes sugirieron que entre 400 y 750 migrantes llenaron el barco de pesca que partió del puerto libio de Tobruk y volcó y se hundió temprano en la mañana en aguas profundas a unos 80 kilómetros de la ciudad costera de Pylos, en el sur de Grecia.

Las autoridades griegas dijeron que 104 sobrevivientes habían sido llevados a tierra.

Ioannis Vafiropoulos / Vicealcalde de Kalamata:

“Sabíamos desde el primer momento que había más de 500 personas en ese barco. Sabemos que 104 llegaron aquí al puerto, cuatro fueron trasladados en avión a hospitales cercanos”.

"Los que están en los hospitales tienen síntomas de hipotermia, y la gente de aquí no parece tener problemas graves. Escuchamos que el número de personas en el bote era alto. De cualquier manera, estamos preparados para lo peor"., aseguró Ioannis Vafiropoulos, vicealcalde de Kalamata.

Hopes are dwindling of finding more survivors from the Greek shipwreck that is feared to have killed hundreds of migrants, trapped in the overloaded vessel's hold. NGO psychologists tell @Reuters that many are in shock and asking for loved ones https://t.co/I3W4leG0Gu pic.twitter.com/F3kp7Tpf3w — Reuters (@Reuters) June 15, 2023

Yate mexicano "Mayan Queen IV" participa en rescate de un naufragio en Grecia

Un yate perteneciente a una de las familias más adineradas de nuestro país, desempeñó un papel crucial en la operación de rescate de aproximadamente 104 migrantes de un barco naufragado en el Mar Mediterráneo, en Grecia.

Según informes de la Guardia Costera griega y medios locales, el yate mexicano "Mayan Queen IV", registrado a nombre del difunto Alberto Bailleres, acudió en ayuda de los migrantes naufragados en un barco pesquero cerca de la costa de la ciudad de Pylos, en Grecia. Al menos 78 migrantes perdiron la vida en el naufragio; nueve personas relacionadas con el siniestro ya fueron detenidas.

La misión de rescate en el mar Mediterráneo involucró varias embarcaciones, entre ellos al menos tres yates, incluido el "Mayan Queen IV", entre todos desempeñaron un papel vital en el rescate.

El trágico naufragio ocurrió cuando los migrantes intentaban llegar a Italia desde Libia.